Polémica por comentario de Gerardo Sotelo sobre elecciones en Brasil: mirá su aclaración

Gerardo Sotelo protagoniza una polémica en la red social Twitter por un picante comentario sobre las elecciones en Brasil, una vez conocidos los resultados. "Y así, con el triunfo del ladrón sobre el facho, se fue otra elección en esta sufrida América Latina", escribió en referencia al ganador Lula Da Silva y su contrincante Jair Bolsonario. "Mamita", remató.

El mensaje generó algunas reacciones de condena y el director de los medios públicos decidió hacer una aclaración, con disculpas incluidas. El jerarca expresó que empleó tales calificativos para Lula y Bolsonaro porque así se habrían acusado entre ellos durante la campaña.

"La literalidad y la mala fe destruyen la ironía. Los calificativos no son míos. ¡Son los que ellos mismos se intercambiaron durante la campaña! No eran agravios sino crítica a una forma de política que no me representa", escribió Sotelo para luego añadir: "Si alguien no lo comprendió así reciba mis disculpas".

A pesar de la aclaración, no fueron pocos los que condenaron el comentario de Sotelo, entre ellos el comunicador Diego González o la directora de comunicación de la IM, Ana de Rogatis.