¿Qué pasó con Paulo Londra? Embarazada de ocho meses, su ex lo acusa de abandono

Paulo Londra está en la mira, aunque esta vez no es por motivos musicales ni por las buenas noticias asociadas a una carrera que se vio interrumpida por un problema legal con sus antiguos productores.

El nombre del cantante se convirtió en tendencia en las últimas horas, luego de que se supiera que está separado de su novia, Rocío Moreno, quien lo acusa de haberla abandonado cuando está de ocho meses de embarazo.

En diálogo con Teleshow, la joven aseguró que se enteró de que Londra había viajado a Estados Unidos a través de las redes sociales, ya que él no se lo informó. Eso cuando todavía eran pareja y cuando están en la ¿dulce? espera de una segunda hija juntos.

De novios desde su adolescencia, Londra y Moreno fueron padres de Isabela en 2020, y esperan a una segunda niña para fines de febrero. Ahora están separados, aunque la ruptura nunca se oficializó y, según el sitio de Infobae, nunca fue conversada entre ellos.

"Tuvimos una crisis muy grande, pero él se mostró arrepentido y me pidió disculpas, hizo muchas promesas, apostamos a la familia y proyectos. Yo creí sus promesas y decidí apostar", contó Moreno sobre el estado de la pareja. "Al tiempo empiezan a aparecer situaciones que se convirtieron en crisis. Empezó a salir más, a juntarse con amigos. No es que yo no quiera que se junte, el tema es que estaba ausente en la casa y cada vez volvía mas tarde o prácticamente no volvía a casa, y se quedaba en la casa de los padres para que yo no viera los horarios y cómo volvía", relató.

En ese sentido, Moreno asegura que pasó todo este segundo embarazo sola, porque Londra la abandonó y dejó de acompañarla al médico y a los controles de rutina. Contó que una madrugada se sentía mal y se comunicó con él, que estaba con sus amigos y que le habría dicho que ella solo llamaba para "fastidiarlo".

"Una vez me dejaron internada porque no me bajaba la presión, y tenía contracciones recurrentes, sola en la casa, sin tener a alguien cerca para ayudarme a bajar la escalera", contó Moreno, que señaló al entorno de Londra como una mala influencia. También declaró que el cantante de "Tal vez" no tiene la madurez suficiente para entender en la situación que está.

"No estuvo antes, cuando lo necesité", afirmó Rocío. "Me doy cuenta de que muchas situaciones no se pueden naturalizar. Toqué fondo cuando se fue a Estados Unidos y me enteré por las redes. No está bien lo que estoy viviendo: no puede ser que me descomponga y termine monitoreándome en las guardias, con 17 de presión, por circunstancias vividas provocadas por él o por su familia", dijo y aseguró que aunque, por las hijas, los une una relación de por vida, "ya no hay nosotros".

Londra volvió hoy a Argentina tras una estadía en Estados Unidos, y compartió una historia de Instagram en la que se podía leer: "Volver y manos a la obra". Sobre esta crisis de pareja no hizo mención.

Rocío, por su parte, ayer había subido una story junto a su hija Isabela, musicalizada por el remix de "Entre nosotros" —de Tiago PZK con Lit Killah, María Becerra y Nicki Nicole—, en concreto por los versos: "Intenté darte mil chances, no supiste aprovecharme. ¿Qué es lo que tengo que hacer pa' afrontarte? Espero que te dé la cara cuando me veas mañana". Ella, además, dejó de seguirlo a él en la red social en cuestión.