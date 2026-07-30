Noelia Etcheverry sorprendió con un cambio de look y mostró el detrás de escena: "Amo este corte"

Noelia Etcheverry decidió renovar su imagen y compartió el proceso con sus miles de seguidores en redes sociales. La conductora de MasterChef Uruguay y Sonríe —ambos por Canal 10— publicó un carrusel de fotos y videos donde mostró desde los primeros instantes en la peluquería hasta el resultado final, que celebró con entusiasmo.

"No me cortaba el pelo desde diciembre, ¡hoy fue el día! ¿Qué les pareció? ¡AMOOOO este corte, estoy feliz!", escribió junto a la publicación, donde además agradeció al estilista Alejandro Velázquez y a la maquilladora Luna Laurenzi Viñoly por el trabajo realizado.

El recorrido comenzó con imágenes muy naturales y frescas: una frente al espejo con una toalla en la cabeza y otra junto a su peluquero, instantes antes de empezar el cambio. Después llegaron los videos de los primeros tijeretazos y una imagen que daba cuenta de la magnitud del corte, con buena parte de su cabello sobre el piso.

Finalmente mostró el peinado terminado y no ocultó su emoción al verse al espejo. "Amo este corte", escribió sobre una de las fotografías en las que ya lucía su nueva cabellera.

La publicación rápidamente cosechó más de mil "me gusta" y decenas de mensajes de aprobación. Entre quienes reaccionaron estuvieron varias figuras de los medios como Valeria Gil, Natalie Yoffe, Mariana Romano, Verónica Chevalier y Lorena Bomio, que elogiaron el renovado look de la comunicadora.

El nuevo look de Noelia Etcheverry. Fotos: @noe_etcheverry

El cambio de look encuentra a Etcheverry en uno de los momentos más sólidos de su carrera. Hoy combina la conducción de MasterChef Uruguay y Sonríe en Canal 10, mientras continúa consolidándose como una de las principales figuras de Saeta. En una reciente entrevista con Sábado Show, contó que el formato gastronómico le permitió mostrar una faceta distinta, más cercana y cálida, y confesó que no tiene ganas de despedirse del ciclo. "Me pasa de decir: 'Si este programa sigue, yo me quiero quedar'", reveló.

A ese presente televisivo se sumó que volvió a incursionar en el teatro con Un Dios salvaje, la exitosa comedia dirigida por Álvaro Ahunchain que compartió junto a Cata Ferrand, Leo Lorenzo y Carlos Rompani.

En esa misma entrevista también habló del equilibrio entre la maternidad y el trabajo, reconoció que la culpa "no deja de acompañar" a las madres que trabajan y aseguró que su prioridad es encontrar un balance que le permita disfrutar de su familia sin dejar de hacer lo que la apasiona.