"No se puede filmar": la bronca de Néstor Remeseiro porque le impidieron hacer una cobertura para "Telenoche"

El periodista de Telenoche, Néstor Remeseiro, expresó públicamente su enojo luego de que le impidieran realizar imágenes y cobertura periodística de un momento histórico para el fútbol uruguayo: el inicio de la demolición del Estadio Belvedere y la entrega de fragmentos de las viejas gradas a los hinchas de Liverpool como recuerdo del escenario que será completamente reconstruido.

La situación ocurrió el pasado sábado, cuando el comunicador llegó junto a un equipo de Canal 4 para registrar la actividad organizada por el club negriazul. Según relató en el programa de streaming “Entre nos”, que conduce junto a Ana Laura González, la intención era realizar imágenes de apoyo y algunas entrevistas sobre una iniciativa que calificó como “muy original” y cargada de simbolismo para los socios e hinchas.

Sin embargo, al ingresar al estadio, un integrante de la dirigencia o de la gerencia deportiva le informó que no estaba permitido grabar imágenes dentro del recinto porque los derechos audiovisuales habían sido cedidos a una producción privada que prepara una película sobre Liverpool.

“Nos paramos para hacer la nota y me dicen: ‘No, pero yo no voy a hacer nota’. Entonces dijimos: ‘Bueno, dejamos unas tomitas del lugar y vemos’. Y ahí nos dicen que tampoco se podía filmar adentro”, contó Remeseiro en el ciclo digital.

El periodista aseguró que le ofrecieron registrar imágenes únicamente desde el exterior del estadio, algo que consideró absurdo para el tipo de cobertura que pretendían realizar. “Afuera es como ir a ver un partido de fútbol y que no haya pelota. No tiene sentido”, afirmó.

Finalmente, optó por retirarse del lugar “con mucha bronca”, aunque aclaró que comprendía la importancia de la producción cinematográfica. De todos modos, cuestionó la decisión de impedir el trabajo de un informativo en un acontecimiento que consideró de interés público y valor histórico para el fútbol uruguayo.

“Un informativo hace un tape para que el hincha que no pudo ir vea eso, que es historia”, sostuvo. Y agregó: “Vos no te imaginás que vas a tener que pedir permiso a un club deportivo para mostrar que le están dando a los socios un pedazo de grada para llevarse a su casa”.

Durante el relato, Remeseiro deslizó además que probablemente el presidente de Liverpool, José Luis Palma, no estuviera al tanto de la situación. “Estoy convencido de que Palma no sabía esto”, expresó.

Más allá de la molestia, el periodista felicitó al club por la iniciativa de entregar fragmentos de hormigón de las tribunas a los hinchas, un gesto que definió como “pintoresco” y cargado de memoria afectiva.

“Eso que dejás en tu casa tiene una historia tremenda: campeonatos, pérdidas, la B, la A, sabores amargos y dulces”, reflexionó.