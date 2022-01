Nicolás Furtado rompió el silencio sobre el escándalo con China Suárez: "Es una..."

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El actor uruguayo Nicolás Furtado ha sido uno de los personajes de la semana en el Río de la Plata, por el estreno de la cuarta temporada de la serie El Marginal, que protagoniza en Netflix.

Pero más allá de la atención que concita su actuación en la ficción carcelaria de Sebastián Ortega, Furtado también lleva varios meses en el centro de la conversación, primero por un supuesto vínculo con China Suárez, y luego por su noviazgo confirmado con Ester Expósito.

MIRA TAMBIÉN Tras ser vinculado con la China Suárez, Nico Furtado subió una foto de Ester Expósito

Ahora, en entrevista con La Nación, el actor hizo referencia por primera vez al escándalo entre Suárez, Wanda Nara y Mauro Icardi por el que se vio salpicado cuando, apenas señalada como la tercera en discordia, la ex Casi Ángeles fue apuntada como la conquista del uruguayo.

"El 2021 para vos venía tranquilo hasta que tu nombre apareció implicado en el escándalo del año. Después te fuiste a España y blanqueaste una relación. ¿Cómo te llevas con la fama?", le preguntó la periodista Silvina Fiszer Adler para el medio argentino.

Nicolás Furtado y Ester Expósito. Foto: Instagram @furtadonico

Fiel a su estilo ajustado y concreto cuando a temas de exposicón se trata, Furtado rompió el silencio y se refirió por primera vez a lo que ocurrió cuando se dijo que estaba saliendo con China Suárez.

"En su justa medida le doy su lugar, su espacio. Y listo. No le doy mucha trascendencia, o trato de que no sea algo tan importante tampoco", dijo en relación al impacto de la fama. "Es algo que viene con lo otro, que es lo que yo hago. Es así y chau. Te guste o no, es una consecuencia de mi trabajo. Así que nada, no es ni más ni menos que eso".

Pero eso fue todo lo que compartió. Cuando la periodista le comentó que ahora se lo veía viviendo un gran momento personal, por su noviazgo con la española Ester Expósito, el actor declaró: "De eso no hablo".

Furtado y Expósito blanquearon su romance a través de las redes sociales en diciembre, tras un par de meses de rumores y pistas. Juntos llegaron a Uruguay para recibir el año y disfrutar del verano de Punta del Este; luego, ella se volvió a España y él siguió en su Montevideo natal.