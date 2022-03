Nacho Ruglio se quebró en un programa radial: "No quería seguir en la vida"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El presidente de Peñarol, Ignacio Ruglio, fue entrevistado el fin de semana en el programa Abran cancha (Del Sol FM), donde abordó su historia como hincha y dirigente aurinegro. Pero también se emocionó al recordar los momentos más tristes.

"Después de la elección que perdimos, aunque fuimos la lista más votada (2017), fue como un tsunami y todo me salía mal. Yo cometí mil errores personales. Mil, que hoy los veo con claridad pero tampoco ligaba una. Pasaron cosas muy graves, muy jodidas que de hecho me llevaron a pensar hasta que no tenía más ganas de seguir en la vida. Mi familia estaba muy preocupada... Una crisis personal muy grande en la que me entregué y no me quería levantar más", dijo Ruglio y valoró el apoyo de sus amigos y la familia en aquel momento.

El presidente aurinegro también reveló en el programa de Horacio Abadie y Leo Sanguinetti las instancias previas a la presentación de su candidatura para las elecciones de 2020 cuando finalmente obtuvo el triunfo. Contó que discutió con un amigo que le aconsejaba que no se presentara porque otra derrota podría agravar su crisis depresiva.

"Cuando hacía seis meses que no me quería levantar de la cama, Gonzalo, que me cuida como amigo, me decía: "Es tu peor momento. Vas a escuchar tanta cosa de vos (en la campaña) que te va a terminar de destrozar". Yo le respondí: "Gonza, a esto me dediqué en los últimos años. No puedo dejarlo cuando estoy a dos brazadas de llegar... Me presenté y ganamos por 200 votos", añadió.

Ruglio reveló que hoy ha dado vuelta la página. "Hoy que estamos disfrutando de las buenas y que la gente me para en la calle y agradece lo que estamos haciendo, lo que digo es que siempre se lo voy a agradecer a ellos (los amigos), principalmente a Gonzalo".