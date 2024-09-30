Murió John Ashton a los 76 años, el icónico sargento Taggart en la saga "Un detective suelto en Hollywood"

Agencia EFE

El actor John Ashton, conocido por sus papeles como actor secundario en la franquicia de películas Un detective suelto en Hollywood, falleció a los 76 años, informó The Hollywood Reporter.

Ashton, cuya carrera abarca casi 100 roles entre series y películas, interpretó al sargento detective John Taggart en varias entregas de la serie de películas protagonizadas por Eddie Murphy y falleció el pasado jueves en Fort Collins, Colorado, después de una breve batalla contra el cáncer, dijo su representante, Alan Somers, a The Hollywood Reporter.

El sargento detective Taggart de Ashton apareció en las dos primeras películas de Un detective suelto en Hollywood en 1984 y 1987 junto a Eddie Murphy y Judge Reinhold. Regresó como el personaje, ahora ascendido a jefe de policía, en Un detective suelto en Hollywood: Axel F., que se estrenó este año en Netflix.

Ashton también apareció en películas y programas de televisión que abarcaron más de medio siglo, incluidos Psicosis mortal de 1973, Accidente mortal de 1974, Cat Murkil and the Silks de 1976, Borderline de 1980 y Honky Tonk Freeway de 1981. También fue parte del reparto de películas como King Kong 2 (de 1986 con Linda Hamilton); Fuga a la medianoche (1988), donde compartió elenco con Robert de Niro, y Desapareció una noche, de 2007, que significó el debut como director de Ben Affleck y donde compartió elenco con Casey Affleck, Morgan Freeman, Ed Harris y Amy Adams.

Además participó en icónicas series de televisión como el detective Columbo, la series Police Story, Barnaby Jones y la premiada M*A*S*H*. Además, durante una temporada, entre 1978 y 1979, interpretó a Willie Jo Garr en la popular serie Dallas.