Murió Fernando Kliche, actor uruguayo ídolo de la TV en Chile, primer marido de Silvia y padre de Nacho Kliche

El actor uruguayo Fernando Kliche falleció este viernes a los 71 años en Chile, país donde desarrolló una exitosa carrera artística durante más de cuatro décadas y se convirtió en uno de los galanes más populares de las teleseries de las décadas de 1980 y 1990. Fue el primer marido de Silvia Kliche (ella tomó y mantiene el apellido de casada) y padre del también artista Ignacio "Nacho" Kliche.

La noticia fue confirmada por ChileActores a través de un mensaje de despedida en redes sociales. Según informaron medios chilenos, el intérprete padecía un cáncer de páncreas de evolución fulminante, enfermedad que lo obligó a abandonar hace pocas semanas las grabaciones de Prohibida obsesión, la nueva teleserie nocturna del canal Mega. Aun así, alcanzó a registrar 22 escenas antes de retirarse.

Aunque construyó su carrera y su vida en Chile, Kliche nunca dejó de reivindicar sus raíces uruguayas. Nacido el 8 de octubre de 1954, llegó al país trasandino en enero de 1981 con la intención de permanecer apenas unos días antes de continuar viaje hacia Europa. Sin embargo, una oportunidad inesperada cambió el rumbo de su vida.

Su padre, el también actor Walter Kliche, trabajaba en la exitosa teleserie La madrastra, y fue durante esa visita cuando el dramaturgo Arturo Moya Grau descubrió sus condiciones para la actuación. Poco después obtuvo su primer papel en Casagrande y comenzó una carrera que lo transformaría en una figura central de la ficción chilena.

Fernando Kliche como galán de teleseries en los '90.

Luego integró los elencos de éxitos como Champaña, El amor está de moda, Buen partido, Lola y Amor a la Catalán, además de participar en el espacio humorístico Teatro en Chilevisión. En los últimos años también se adaptó a las nuevas plataformas con trabajos en series y proyectos de audioficción.

Confirmado el fallecimiento, Ignacio Kliche compartió un sentido mensaje en sus redes sociales. "Te amo papá. Nunca importó ni importa la distancia.... GRACIAS POR TODO!!! Siempre enseñándonos a ser educados, ser coherentes, ser honrados.. a no traicionárnos. GRACIAS por el sentido del humor único que compartimos incluso en los peores momentos..... Gracias por tanto . !! TE AMO POR SIEMPRE PAPÁ", escribió.

De veterinario a galán de las telenovelas en Chile

Antes de dedicarse por completo a la actuación, Kliche estudió Medicina Veterinaria e incluso ejerció la profesión en Inglaterra. Su incursión artística había comenzado en Uruguay con pequeños trabajos como modelo y actor de comerciales, aunque fue en Chile donde encontró el escenario ideal para desarrollar su vocación.

En una entrevista concedida a Sábado Show de El País en 2024, recordó con precisión el momento en que aterrizó en Santiago y cómo una estadía transitoria terminó convirtiéndose en una vida entera.

"Llegué en 1981... no vine con intenciones de radicarme. La idea era seguir viaje a Europa, pero la televisión chilena estaba viviendo un gran momento y fui convocado por Canal 13", relató entonces. También destacó que el trabajo le permitió viajar periódicamente a Montevideo para mantener el contacto con sus dos hijos mayores.

Pese a haber desarrollado casi toda su carrera fuera del país, Kliche siempre reivindicó la educación que recibió en Uruguay y aseguraba que esa formación había sido determinante para desenvolverse en distintos lugares del mundo.

Recordaba con especial cariño su paso por la escuela pública del barrio Atahualpa y sostenía que los valores inculcados por la educación uruguaya fueron una herramienta fundamental durante su trayectoria internacional.

También mantenía un estrecho vínculo con su familia radicada en Uruguay y hablaba con orgullo de sus siete hijos, nacidos en distintos países. "Ese es mi imperio, mi tesoro", afirmaba al referirse a ellos en aquella entrevista.

Lejos de retirarse, Fernando Kliche continuaba plenamente activo. Además de actuar, desarrollaba una intensa actividad como artista plástico y escritor, y participaba en proyectos vinculados a las nuevas plataformas digitales, convencido de que la ficción encontraba constantemente nuevas formas de llegar al público.Su fallecimiento sorprendió al ambiente artístico chileno precisamente porque seguía trabajando y acababa de incorporarse a una nueva producción televisiva.

