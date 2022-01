Montaner al cruce de psicóloga que lo criticó por besar a su hijo en la boca: “Buscá ayuda”

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El cantante Ricardo Montaner salió al cruce de una psicóloga argentina que cuestionó el vínculo que tiene con su familia tras una foto publicada meses atrás en la que besa en la boca a su hijo Ricky.

Montaner compartió el 21 de noviembre pasado en su cuenta de Instagram una serie de fotos para homenajear a su hijo Ricky quien cumpliría 31 años. En una de ellas, que sorprendió a la psicóloga, Montaner aparece dándole un beso en la boca a su hijo. En la publicación además escribió: "Estos fueron besos de pacto, haría cualquier cosa, siempre, por hacerte feliz…

Yicky …Feliz cumple amado hijo"



Florencia Rodríguez analizó la imagen y en estos días publicó un mensaje en Twitter criticando a Montaner. “En mi perfil de Instagram estuvimos analizando esta foto. Ricardo Montaner besando a su hijo en la boca, de no más de siete años de edad. Un límite te pido”, dijo la psicóloga acompañando el posteo con la imagen en cuestión.



En mi perfil de Ig, estuvimos analizando esta foto! @montanertwiter besando a su hijo en la boca, de no mas de 7 años de edad. Un limite te pido 😱#ricky #rickymontaner #familiamontaner #ricardomontaner #limites #excesos pic.twitter.com/CWBfm0WCJN — Psi Flor Rodriguez (@psiflorodriguez) January 11, 2022

El tuit de la psicóloga enfureció a Montaner quien le contestó en la misma red social: "Busca ayuda psicológica urgente. También busca pareja y ten hijos, construye una familia… Luego de todo eso, me vuelves a psicoanalizar”, escribió.



Y no tardó en llegar la respuesta de la psicóloga, entre otros comentaristas. "Lo externo siempre es visto como amenaza. Pensé que me ibas a pedir un turno. Y si, me psicoanalizo si esa es tu duda Cara sonriente con ojos sonrientes. Abuso es abuso, no hay mucho que analizar".

Lo externo siempre es visto como amenaza. Pense que me ibas a pedir un turno. Y si, me psicoanalizo si esa es tu duda 😊. Abuso es abuso, no hay mucho que analizar. — Psi Flor Rodriguez (@psiflorodriguez) January 14, 2022

Algunas personas defendieron al cantante y otras coincidieron con la terapeuta.



La Nación habló con la psicóloga, quien relató que el cantante la "bloqueó de redes sociales” tras el intercambio. “Pienso que es un tema que puede generar controversias, porque besar a un niño en la boca para muchos padres está naturalizado, pero puede tener graves efectos en la salud mental de un niño por más que no se haga con la intención de sexualizarlo”, sostuvo. Y concluyó: “Él se sintió atacado y respondió de esa manera. Hubiera sigo un gran ejemplo, por la exposición pública que tiene, que reconozca que eso no se debe hacer a un niño. Se les puede dar afecto de manera sana, y sin invadir su espacio íntimo”.