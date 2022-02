"No soy un monstruo": el estafador de Tinder rompió el silencio tras la película de Netflix

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El estafador de Tinder es uno de los mayores éxitos de Netflix en lo que va de 2022. Estrenado el 2 de febrero, se mantiene como la película más vista en la plataforma de streaming en todo el mundo, con más de 64.700.000 horas de visualización acumuladas. En Uruguay sigue en el Top 10 de películas, en la tercera posición.

El documental cuenta la historia de tres mujeres que fueron estafadas por Simon Leviev, un supuesto millonario al que conocieron a través de la aplicación Tinder, y que logró quitarles altas sumas de dinero a través de mentiras, engaños y promesas.

Se estima que Leviev, un israelí que no nació en cuna de oro, estafó a decenas de personas alrededor del mundo por un total de 10 millones de dólares. Estuvo solo cinco meses en prisión y vive en libertad.

Pero ahora, el hombre en cuestión dio su primera entrevista desde el estreno del documental, y le dijo al programa de televisión Inside Edition que todo lo narrado en la película es mentira.

Leviev, que en realidad nació Shimon Hayut, aseguró en la entrevista: "Yo no soy este monstruo que todo el mundo ha creado". Negó haber cometido las estafas de las que se lo acusan y dijo que nunca se presentó a si mismo como el hijo de un magnate de los diamantes.

"Quiero limpiar mi nombre. Quiero decirle al mundo: esto no es verdad", y declaró que es un "legítimo hombre de negocios" que compró bitcoins en 2011, y no tiene por qué decir cuánto valen ahora, aunque es sabido que la criptomoneda ha aumentado enormemente su valor en los últimos años.

"No soy un fraude, no soy una mentira, y la gente no me conoce así que no pueden juzgarme", aseguró Leviev, de quien ha trascendido que firmó contrato con una representante de estrellas de Hollywood y que proyecta tener un reality de citas, en el que las mujeres compitan por su amor.

En la entrevista también habló la actual novia de Leviev, que dijo no entender por qué alguien inventaría "una historia tan falsa". Entre risas, aseguró que su pareja nunca le pidió dinero.