El "estafador de Tinder" quiere un reality donde las mujeres compitan por su amor

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Dos estafadores han acaparado la atención de los consumidores de Netflix en febrero. Por un lado está Anna Sorokin, el personaje que inspiró la nueva serie Inventando a Anna; y por otro, Simon Leviev, que es el centro del documental El estafador de Tinder.

Y mientras que Sorokin continúa detenida y a la espera de ser deportada a Alemania, al tiempo que planea nuevos proyectos —un documental, un libro, un podcast—, Leviev está en libertad, no fue condenado por los fraudes cometidos y busca hacerse un lugar en Hollywood.

Según reportó esta semana TMZ, el israelí que, se estima, estafó a varias personas alrededor del mundo por un total de 10 millones de dólares, firmó con una representante de estrellas (Gina Rodríguez) y sueña con tener su propia serie de televisión.

En concreto, Leviev quiere protagonizar un reality show de citas, en el que las mujeres "compitan" por su amor. Es un formato que la televisión ha explotado a lo largo de los años, con desconocidos o con figuras famosas, como el cantante Bret Michaels de la banda Poison.

Otro proyecto de Leviev relacionado al entretenimiento tiene que ver, también, con el ámbito del romance: tiene intenciones de concretar un podcast para hablar de lo que hay que hacer y lo que no en las citas, todo con base en su experiencia.

Según reportó The New York Post, desde que salió El estafador de Tinder, las aplicaciones de citas como la que se menciona en el título del documental, prohibieron al israelí, que ya no puede usarlas. A la vez, decidió eliminar su cuenta de Instagram, donde era muy activo.

El estafador de Tinder es la película en inglés más vista en el mundo en este momento, según los datos de Netflix. Acumula más de 64 millones de horas de visionado y sigue sumando.