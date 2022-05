Mónica Willengton durísima contra Fernando Marguery: "Es un censurador"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Mónica Willengton visitó este jueves el programa Hacemos lo que podemos (Radio Universal) donde repasó sus carrera desde los inicios como locutora comercial en el fútbol hasta su actualidad como docente de comunicadores.

Cuestionó a la senadora Graciela Bianchi, quien, a su juicio, "se pasa ocho horas en Twitter". También fue dura con el presidente Luis Lacalle Pou: "Se subió el sueldo en 100.000 mangos y en pandemia. Me importan las cosas públicas del presidente, no las privadas. Me preocupan los gastos del Palacio, de Suárez Reyes. ¿Para qué precisa 10 cocineras y 30 mucamas si la mujer se fue a La Tahona con los hijos?"

Pero sobre el final se despachó en contra de Fernando Marguery. El actual panelista de Esta boca es mía fue jefe de Willengton cuando la conductora trabajaba en Canal 5 a comienzos de los '90.

"Marguery fue el censurador del informativo de Canal 5 en 1992. Era operador político como ahora", disparó Willengton.

Luego relató una reunión tensa que tuvo con el periodista en aquellos años, cuando gobernaba Luis Alberto Lacalle Herrera. "Yo estaba embarazada y estábamos haciendo el noticiero con Daniel Bianchi. Cuando llegamos, él era el nuevo director. Salimos del estudio y nos dijo: "Soy el nuevo director. A partir de ahora, este es un informativo oficial, ¿tienen algún problema con eso porque a partir de ahora voy a definir los contenidos y todo va a ser a favor del gobierno?", recordó Willengton.

La conductora dijo que la reacción de Daniel Bianchi fue de enfrentar la situación y ella resolvió no volver de la licencia maternal. Decidió no continuar en el 5. "Siempre me quedó eso: qué horrible trabajar para un censor. Muchos compañeros quedaron ahí. Me duele mucho cuando lo veo decir que no era un operador cuando toda mi generación sabemos lo que hizo", añadió.

Mirá el video (El comentario sobre Marguery comienza en el minuto 52:00)