Mónica Farro con nueva polémica: llegó tarde a "LAM", se dijo que la echaron y enfureció

Mónica Farro se vio envuelta en una inesperada polémica en las últimas horas. La uruguaya fue convocada para hacer una suplencia en el programa LAM, de Ángel De Brito, pero nunca llegó a la emisión. Otra panelista aseguró que habían echado a la uruguaya, y esta respondió.

Todo ocurrió el pasado viernes. Ante la ausencia de Ana Rosenfeld, la abogada que se estrenó en el ciclo de De Brito este año y que está alejada de la pantalla por conflictos personales, la producción citó a Farro para asignarle provisoriamente esa silla.

Pero Farro nunca llegó a salir al aire, y la que salió a dar una versión de los hechos fue una de las panelistas más picantes de la televisión argentina actual, Estefi Berardi. "Ángel de Brito echó a la sexta angelita invitada, por llegar tarde. Yo no lo puedo creer", publicó en Twitter.

Ángel de Brito echó a la sexta Angelita invitada, por llegar tarde. Yo no lo puedo creer 😱 Ustedes que opinan? — E͢s͢t͢e͢f͢i͢ B͢e͢ra͢rd͢i͢ (@estefiberardi) April 9, 2022

Sin aclarar demasiado, De Brito se limitó a decir, ante las reiteradas consultas, que todo había sido "culpa" de su producción. "Raro", opinó Berardi al respecto. Y el tema pareció cerrarse ahí.

Pero Farro recogió el guante y respondió furiosa a través de sus historias de Instagram. Allí escribió: "Para los imbéciles que están poniendo bobadas... A mí nadie me echó de ningún lado. La culpa fue de Cabify que no llegó nunca. Cuando logré llegar estaban con un tema complicado y no daba para que yo entre al estudio de LAM. Si se hacen los periodistas informen bien y no dejen mal a una persona que hizo todo bien".

El fuerte cruce continuó en el programa de Carmen Barbieri, Mañanísima, donde Berardi trabaja. Carmen decidió sacar al aire a Farro, que filosa lanzó: "Le quiero explicar a tu chiquita, la que está ahí, que ella no fue la única que puso, y que si ella se lo quiso atribuir fue un tema de ella".

Luego, la vedette uruguaya dijo que hizo un esfuerzo importante para poder llegar al estudio de LAM, pero no dio resultados. "Yo soy muy profesional y me molesta llegar a un lugar tarde, no por mi culpa, y que después te hagan quedar como que sos una estúpida, que llegaste tarde, que encima te echan...", dijo, indignada.

"Quizás vos quisiste jugar con una palabra divertida, y después se sumó un montón de gente a pelotudearme. Y yo ya estoy grande para eso", remató Farro, bastante molesta con Berardi.

Ahora, las preguntas son dos. ¿Seguirá la polémica? ¿Y Farro tendrá una revancha en el panel de LAM?