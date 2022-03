Mónica Farro contó qué hizo con el dinero que ganó en su demanda contra Sol Pérez

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Mónica Farro estuvo de visita en el programa argentino Implacables, y volvió a hablar sobre su conflicto con Sol Pérez, que comenzó en el verano de 2020 y, en lo formal, quedó cerrado a fines de 2021.

La uruguaya y la argentina compartieron elenco en la obra teatral Veinte millones, del productor Guillermo Marín. Tuvieron un vínculo muy conflictivo durante toda la temporada y eso incluyó insultos y acusaciones cruzadas en los programas de chimentos.

Pero lo que podría haber sido un lío más de la temporada teatral argentina terminó en un asunto delicado, cuando se enfrentaron en un camarín. Si bien nunca quedó claro qué sucedió allí adentro, se habló de agresiones físicas. Luego del hecho, ambas tuvieron descompensaciones de salud y continuaron el escándalo en la pantalla.

La pelea trascendió lo farandulero y llegó al ámbito legal, cuando Farro demandó a Pérez luego de que esta última declarara en televisión, que su compañera tenía sexo con un productor a cambio del trabajo.

En 2021, la Justicia determinó que la uruguaya debía ser indemnizada por las agresiones que había sufrido; fue compensada por un total de 500 mil pesos argentinos, que hoy equivalen a unos 4.500 dólares.

Este fin de semana, en su entrevista televisiva, a la vedette le preguntaron respecto a aquella situación, y dijo: "Eso ya es más viejo... Ya está todo pago, yo ya cobré todo. Lo gasté".

Luego comentó que "nunca en la vida" volvería a trabajar con Pérez y también comentó que no tendría más vínculo laboral con Marín, que fue el que terminó poniendo el dinero para solucionar el conflicto. "No sé a quién le convenía. A mí me convino bárbaro, para mí fue genial", bromeó. "Pero los dobles discursos no me gustan. Si sos productor no podés tener ni favoritismos ni amiguismos".

Más tarde en la charla, a Farro le preguntaron específicamente qué había hecho con el dinero ganado. "Yo creo que todavía tengo de eso, porque uno va gastando...", comentó. Con su habitual sentido del humor y haciendo referencia a la particular dieta que lleva, por la que consume una importante cantidad de huevos, agregó: "Tengo para muchos maples".