Mocchi aclaró sus dichos sobre "La Tahona y el Poder Ejecutivo"

La campaña por el "SÍ" organizó este miércoles un acto en el Palacio Legislativo donde diversas personalidades de la cultura y la comunicación adhirieron a la opción rosada para el referéndum que se realizará el 27 de marzo.

Entre quienes rubricaron su respaldo, estuvo la cantante Mocchi. Al tomar el micrófono argumentó: "No estoy a favor de ningún artículo, ni de nada que salga del Poder Ejecutivo o de La Tahona directamente al Poder Ejecutivo", dijo la artista.

"no estoy en favor de ningún artículo....Ni de nada que salga de la Tahona" dijo Mocchi en acto lanzamiento campaña del Si contra la LUC pic.twitter.com/kVAcxZhEtr — leo sarro press (@leosarro) February 23, 2022

Sus palabras fueron reproducidas por los medios y "La Tahona" se convirtió en trending topic en Twitter.

Mocchi apeló a su cuenta de Instagram para aclarar sus dichos y acusó a los medios de haberla sacado de contexto. "Estaría bueno que si un medio va a levantar o citar algo que dije, al menos lo hagan bien y con responsabilidad. No dije no estar a favor de nada que salga de La Tahona, en ningún momento, y tampoco es lo que pienso. Solo no estoy a favor de una ley que salga de allí directo al Poder Ejecutivo, ni lo estaré nunca porque creo en la separación de poderes", escribió.

La aclaración de Mocchi.

Del acto participaron los intendentes Carolina Cosse y Andrés Lima, la extitular del Hospital de Clínicas Graciela Ubach, la presidenta del SMU Zaida Arteta, el catedrático en neonatología Daniel Borbonet y el publicista Claudio Invernizzi.