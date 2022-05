El mensaje de Victoria Rodríguez antes de entrar al quirófano: "Estoy entre asustadita y feliz"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

La conductora de Victoria Rodríguez (49 años) le dirá adiós a los lentes. La semana próxima se someterá a una intervención contra la presbicia e hipermetropía que padece y que la obligan, desde hace algunos años, a usar anteojos.

Antes de la intervención, la conductora de Esta boca es mía compartió sus impresiones con los seguidores de redes sociales. "Este es de los últimos videitos con estos intermediarios", asegura en el video señalandose los lentes.

"Ya me tienen harta. Están siempre rotos, sucios, perdidos por las carteras. Me van a hacer la cirugía refractiva. Voy a recuperar mi vista de cerca, que está en casi cero y de lejos. Me voy a operar de presbicia e hipermetropía", cuenta la comunicadora a través de la red social Instagram.

"Estoy entre asustadita y también feliz. No voy a poder creer. Recuperar la vista sin esto (los lentes) y poder ver esos detalles y secretos de los rasgos de las personas que amás. Para mí, están todos como esfumados. además de lo cotidiano: ver la hora en el reloj, ver lo que comés, los carteles de la calle... es tanta cosa lo que perdés", añade la conductora, de 49 años.

MIRA TAMBIÉN La foto vintage con la que Victoria Rodríguez reflexionó sobre el paso del tiempo

Rodríguez, que lleva más de cinco años usando lentes prácticamente para todas sus actividades, pide también perdón "por los papelones" por no reconocer a veces los rostros.

En el final del video, la conductora promete contar mayores detalles luego de la intervención.