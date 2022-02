Luisana Lopilato confirmó su embarazo: espera su cuarto hijo con Michael Bublé

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Fueron horas y horas de rumores y especulaciones, a partir de las imágenes llamativas que aparecen al final del nuevo videoclip de Michael Bublé, en las que se puede ver a Luisana Lopilato con un embarazo avanzado. Se generaron dudas respecto a si solo era una actuación o si en verdad se trataba de un anuncio, hasta que la propia Lopilato resolvió el misterio.

Este martes, a través de sus redes sociales, la actriz argentina confirmó que está embarazada y espera su cuarto hijo junto al cantante canadiense.

"Ooops! We did it again… [email protected] en camino", anunció la ex Casados con hijos, parafraseando la frase con la que Britney Spears bautizó a uno de sus mayores clásicos y que significa, en este caso, "Lo hicimos otra vez".

La buena nueva la dio con dos tiernas fotos, en las que se la ve en la nieve. En una de ellas está con Bublé, que la abraza y le toca la panza, y en la otra aparece rodeada de sus hijos, que besan el vientre materno. El posteo se llenó de felicitaciones y entusiasmo, y entre los comentarios apareció el de la hermana de Lopilato, Daniela, que escribió: "El corazón me estalla de felicidad!!!! Los amo tanto!!!!".

La actriz y el cantante llevan 14 años de relación y acaban de protagonizar el videoclip de "I'll Never Not Love You", en el que homenajean algunas de las escenas más icónicas del cine romántico. Son padres de dos varones y una niña, Noah, Elías y Vida.

La pareja de artistas siguió el ejemplo de Camilo y Evaluna, que también eligieron anunciarle al mundo que esperaban un hijo a través de una canción y videoclip, "Índigo", que rápidamente fue viral.