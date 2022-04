Luis Ventura casi atropella a Jorge Rial: "Iba a bajar la ventana para mandarlo al rábano"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes





Esta semana, Luis Ventura pasó por LAM, el programa conducido por Ángel De Brito, y sorprendió al revelar que casi atropella a Jorge Rial, su excompañero en Intrusos.

"Imagínense lo que hubiera pasado si me lo hubiera llevado puesto a Rial. Yo terminaba en la comisaría, y él en un hospital. ¡Todo lo que hubieran publicado y dicho del incidente!", bromeó el presidente de Aptra.



Según detalló, el hecho sucedió hace "dos o tres sábados" y para el periodista fue "una cosa cotidiana", que le "pasa con ciclistas, motoqueros y con peatones".



"Salí tipo 1 de la mañana rajando para comerme alguna pizza y meterme en el domingo. Agarro (la calle) Fitz Roy derecho, antes de llegar a (la calle) Gorriti hacia (la calle) Cabrera, una esquina muy oscura", relató. "Iría a 40km/h, y cuando voy a doblar me aparece sobre el parabrisas sobre un costado, detrás del parante izquierdo del coche me aparece un señor muy bien empilchado con un ambo oscuro y chaleco, como que acelera para cruzar mientras yo venía", agregó.



"Clavé los frenos, no me lo llevé puesto. Iba a bajar la ventanilla para mandarlo al rábano. Aunque siempre la prioridad la tiene el peatón, pero yo llegaba con amplia anticipación a la esquina. Y cuando miro, las mismas luces del coche iluminan el rostro de la persona y me doy cuenta de que era Jorge Rial", dijo, entre risas.



Al recordar la anécdota, Ventura justificó su negativa a bajarse a saludar a su excompañero esa madrugada. "Yo tenía otros autos que venían detrás, y si frenaba paraba todo. Era tarde y me quería ir a dormir", aseguró.