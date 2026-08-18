La autopsia de Hayden Panettiere reveló un dato clave mientras investigan la causa de su muerte a los 36 años

La inesperada muerte de Hayden Panettiere, a los 36 años y a apenas cinco días de cumplir 37, causó conmoción en Hollywood. Mientras familiares, amigos y colegas comenzaron a despedirla públicamente, en las últimas horas se conocieron algunos detalles sobre cómo fue encontrada la actriz de Heroes y Nashville, el llamado que movilizó a los servicios de emergencia y la investigación que intenta determinar qué ocurrió.

Según publicó la revista People este lunes, la autopsia de Panettiere fue completada por los peritos del condado de Greenville, Carolina del Sur, donde murió la actriz. El examen aportó un primer dato clave para la investigación.

“En la autopsia no se aprecian signos de trauma que hayan podido contribuir a su muerte”, informó Mike Ellis, el funcionario encargado del procedimiento. “El motivo y modo en que ocurrió el fallecimiento están pendientes de resolución hasta que se completen las pesquisas pertinentes y se realicen análisis adicionales. Esta investigación permanece activa. No hay más detalles para difundir en este momento”.

Panettiere murió el domingo 16 de agosto y según confirmó un vocero del Departamento de Policía de esa ciudad al Daily Mail, aproximadamente a las 13.51 [hora local] los agentes, acompañados por personal de emergencias, acudieron a Judson Mill Lofts después de recibir un llamado por una mujer que no respondía.

“Al llegar, se le brindó asistencia médica; sin embargo, la persona, posteriormente identificada como Hayden Panettiere, fue declarada muerta en el lugar”, indicó el vocero policial al medio británico. Además, confirmó que fue un conocido de la actriz quien realizó el llamado al 911.

Según informó TMZ, los servicios de emergencia intentaron reanimar a Panettiere mediante “soporte vital cardíaco avanzado”. Además de las maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP), el procedimiento habría incluido medicamentos específicos, asistencia para la respiración y monitoreo del ritmo cardíaco. Sin embargo, no lograron reanimarla y la actriz fue declarada muerta a las 14.32.

De acuerdo con un audio del despacho de emergencias obtenido por People, durante el operativo se escuchó a funcionarios hablar de una “sobredosis” y un “paro cardíaco”. Consultado por la revista sobre esa información, un representante de la actriz respondió: “No tengo más información en este momento, pero parece que ese es el caso”.

La actriz Hayden Panettiere. Foto: Captura de Instagram @haydenpanettiere.

Sin embargo, hasta el momento no se determinó oficialmente que una sobredosis haya sido la causa de su muerte. La investigación permanece en manos del Departamento de Policía de Greenville y de la oficina del forense del condado. “La investigación preliminar no ha indicado ningún signo de intervención de terceros ni circunstancias sospechosas”, señaló un vocero policial a People.

También comenzaron a conocerse algunos datos sobre los días previos a su muerte. Según TMZ, Panettiere se había quejado recientemente de dolores de espalda. Además, se conoció que la actriz había viajado desde Los Ángeles hacia el sur de los Estados Unidos junto a Brian Hickerson, con quien mantuvo una relación muy tormentosa, apenas un día antes de morir. Hasta el momento, ninguno de estos hechos ha sido relacionado oficialmente con su muerte.

La familia confirmó el fallecimiento a través de un comunicado difundido por sus representantes. “Con profunda tristeza compartimos la trágica muerte de nuestra querida Hayden”, expresó su padre, Skip Panettiere. Además, pidieron privacidad mientras atraviesan el duelo.

La Nación/GDA