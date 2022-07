Johnny Depp ataca a Amber Heard con una nueva canción: "Ya dijiste suficiente"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Pasado el juicio por difamación, Johnny Depp está otra vez enfocado en su carrera. Eso incluye lo actoral —estará en una nueva película de Netflix— y lo musical, donde también ha hecho mucho en los últimos años. Y en ese rubro, escribió dos canciones que, todo indican, están ligadas a la figura de su expareja, Amber Heard.

Los temas, llamados "This is a Song for Miss Hedy Lamarr" y "Sad Motherfuckin' Parade", estarán incluidos en el álbum 18 que editará junto a Jeff Beck este viernes 15 de julio.

En la primera, el actor de Piratas del Caribe recupera la historia de Hedy Lamarr, y la utiliza para hablar de las vivencias propias que se hicieron públicas en los últimos meses. Eso se traduce en verbos como "No voy a creer en los humanos nunca más", y sobre todo en la estrofa: "Es tan difícil hablar cuando nadie va a escuchar, y todos miran mientras te estremeces de miedo. Es vergonzoso, desvergonzado, doloroso, indoloro".

En tanto, "Sad Motherfuckin' Parade" incluiría versos más agresivos, que se han filtrado y han hecho enojar a quienes han apoyado a Amber Heard a lo largo del juicio por difamación, cuyo fallo resultó favorable para Depp.

Algunos de esos versos fueron mencionados en una reseña de The Times, que citó, por ejemplo, el fragmento: "Si tuviera un centavo, no llegaría a tu mano". El proceso legal determinó que deberá pagarle a su ex dos millones de dólares por difamación, mientras que ella deberá indemnizarlo con 10.3.

MIRA TAMBIÉN Amber Heard: por qué la actriz quiere iniciar un nuevo juicio contra Johnny Depp

“Estás sentada ahí como un perro con siete años de picazón”, canta en otro momento, en lo que parece referir directamente a las imágenes del juicio. Y luego agrega: "Y creo que ya dijiste suficiente por una maldita noche".

"Es terriblemente como una amenaza. Es más o menos donde comenzó este juicio", señala la reseña del Times, que asegura que el disco solo sirvió para "recopilar mensajes personales".