Amber Heard: por qué la actriz quiere iniciar un nuevo juicio contra Johnny Depp

Luego del escandaloso juicio entre Johnny Depp y Amber Heard, que concluyó a inicios de junio con un fallo a favor del protagonista de Piratas del Caribe, la abogada de la actriz solicitó formalmente que se anule la sentencia o que se lleve a cabo un nuevo juicio.



De acuerdo a los argumentos que presentó Elaine Bredehoft, su abogada, no existe evidencia clara que respalde los perjuicios que sufrió el demandante después del artículo de su expareja.

Todo comenzó con el texto que Heard publicó en 2018 en The Washington Post. Sin nombrarlo, la actriz habría hecho referencia a la violencia que sufrió por parte de Depp, con quien estuvo casada 15 meses.

En respuesta, el actor la demandó por 50 millones de dólares por difamaciónm y la actriz le devolvió una contrademanda de 100 millones de dólares por el mismo motivo. Finalmente, el jurado falló en favor de Depp, por lo que Heard fue sentenciada a pagar 15 millones de dólares. El monto se redujo; Depp, en tanto, fue obligado a pagarle dos millones.

Johnny Depp y Amber Heard en el juicio por difamación. Foto: AFP

Apenas se conoció el resultado, la actriz mostró su descontento con la sentencia, cuestión que ratificó a través de la presentación judicial que hizo su abogada. En un documento que envió a la Justicia de Virginia, y según informó el medio LADbible, la letrada solicitó que se desestime la decisión. Además, consideró “excesiva” la suma que debe pagar su defendida, y señaló que “no hay evidencia que respalde el veredicto”.



Bredehoft señaló que, durante el juicio, el equipo legal de Depp se enfocó en eventos ocurridos en 2016; es decir, mucho antes de la publicación del artículo en The Washington Post. Según la defensa de Heard, esto demuestra que los daños que el actor denunció no habrían ocurrido como consecuencia de esa publicación y, por lo tanto, no tendrían lugar en este juicio. Además, en esa misma línea, la abogada afirmó que Depp “no presentó evidencia de real malicia”.



A su vez, la abogada ratificó que Heard nunca nombró al actor de Piratas del Caribe en su columna para The Washington Post, un argumento muy repetido durante el proceso judicial. “El veredicto sobre la demanda es inconsistente y debería ser dejado a un lado”, asegura la presentación.



De estas justificaciones se desprende el pedido formal para anular la sentencia y desestimar el reclamo legal de Depp o, si eso no prospera, realizar nuevamente el juicio.