Isabel Macedo tuvo un accidente doméstico, mostró su cicatriz y aclaró: "No es un chupón"

El lunes, Isabel Macedo publicó una fotografía y un video en su cuenta de Instagram que sorprendió a sus seguidores. Según reveló la actriz, tuvo un accidente doméstico antes de viajar a Mendoza para conocer el local que inauguró recientemente en la ciudad argentina.



"El día que me tenía que ir para conocer el local...", dijo antes de enfocar la cicatriz de su cuello. "No, no es un chupón, me quemé con la buclera. Quería estar linda para ir, para ver todas las cosas, toda contenta que iba con mi socia, con mi marido, con mi bebita, toda copada y me quedé enredada en el cable porque la chiquita lloraba, quería comer", dijo.



"Me di vuelta y dejé la buclera quieta y acá está el resultado ¿Qué tal, eh?", cerró con una sonrisa irónica. Macedo fue madre por segunda vez el 1° de junio y tuvo a su hija Julia junto el exgobernador de la provincia de Salta, Juan Manuel Urtubey.



Semanas atrás reveló, también en su cuenta de Instagram, una experiencia paranormal y muy emotiva que vivió junto a Julia. Una enfermera asistió a su hogar y mientras preparaba todo para ponerle los aritos a Julia, le contó a Isabel que había cuidado de su padre —que falleció en 2014— mientras estaba internado. “Y mientras me lo decía, un colibrí se pegó a la ventana del living. No sé qué piensan ustedes, para mí está clarísimo”, relató en su momento.