El hijo de Wanda Nara envió duro mensaje a L-Gante y Mauro Icardi rompió el silencio

El Wandagate no tiene fin y suma nuevos personajes. El último en ingresar al cruce mediático que por estas horas mantienen Wanda Nara, Mauro Icardi y L-Gante fue Valentino López, el hijo de Wanda y el exfutbolista Maxi López, que utilizó sus redes para expresar su opinión.

Y lo hizo sin palabras. En una historia de Instagram, Valentino arrobó a L-Gante, el cantante de cumbia que es señalado como el posible nuevo interés amoroso de su madre, y llenó todo de emojis de payaso. El mensaje fue contundente y generó reacciones de inmediato.

Es que poco después del gesto de Valentino, Mauro Icardi decidió romper el silencio y para eso realizó un vivo de Instagram, en el que se mostró hiriente con su expareja.

En la transmisión, que realizó con Valentino siempre muy cerca, el futbolista aseguró que los hijos de Wanda están "muy enojados" con ella.

“Hoy en día es el hazmerreír del mundo entero con sus comportamientos y actitudes, no estoy preparado para seguir bancando esto y defendiendo lo indefendible”, opinó Icardi sobre Wanda, y aseguró que en su reciente paso por Argentina estuvieron juntos, y no distanciados como informó la prensa.

Icardi aseguró que es mentira que Wanda lleva un año intentando separarse de él, y se refirió al escándalo que protagonizó el año pasado con la China Suárez. “Nunca hablé de lo que paso el año pasado, lo hablo por primera vez. Creo que la afectó mucho, pero hay muchas cosas en el medio de las que yo podría hablar y la verdad que no me parece. Si en algún momento se da el tiempo y motivo para aclararlas, lo haré. Hay muchas cosas que me banque durante este año”, afirmó.

“Me arrepiento de una sola cosa, de la que sabe todo el mundo. Es de lo único que me arrepiento”, dijo en esa misma línea.