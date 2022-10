L-Gante reveló cuál es su relación con Wanda Nara y cruzó a Mirtha Legrand por sus críticas

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Después de tantos días de especulaciones, L-Gante se refirió a los fuertes rumores de su romance con Wanda Nara. Lo hizo en el programa de Mirtha Legrand, donde participó como invitado.



El cantante y la empresaria se separaron en setiembre de sus respectivas parejas, Tamara Báez y Mauro Icardi. Y, luego de haberse mostrado juntos en varias ocasiones, Marina Calabró, otra de las invitadas del programa, lanzó la pregunta que todos querían hacer.



"Mirtha, no sé si sabías que L-Gante vino en la camioneta de Wanda. En tu producción me dijeron eso y no creo que me mientan", dijo la periodista argentina. Visiblemente nervioso, el cantante solo atinó a decir: "Cuántas producciones mienten, ¿no?".



El también periodista Ceferino Reato, aprovechó para hacer una pregunta directa. "¿Estás con Wanda o no?", lanzó. "La estoy conociendo, no la conozco hace mucho. Estamos conociéndonos", respondió con picardía. "Está preciosa", agregó Mirtha y L-Gante coincidió: "Sí, es linda mujer".



Calabró volvió a la carga: 2Cuando decís que la estás conociendo, ¿a qué te referís?". "Eso. Significa lo que significa. Nos estamos conociendo es que, hasta hace poco, no la conocía y ahora sí", dijo el cantante de "Bar" y "Combi nueva".



Enseguida reconoció que le escribió una canción a la hermana de Zaira Nara. "Me ha inspirado un par de frases. No puedo decir nada porque le voy a filmar el videoclip y la gente me lo filtra rápido", aclaró.



"¿Te enamoraste de Wanda?", presionó luego Legrand. "No, enamorarme no. Eso es un montón todavía. Yo solo me enamoré de una mujer que fue mi única novia, mi ex", admitió, en referencia a Báez, madre de su hija Jamaica.



Y ya que se menciona a Jamaica, el nombre de su hija fue el disparador de un tenso cruce entre L-Gante y Legrand. "Vamos a decir que tu hijita se llama Jamaica, ¿No ‘Ele’?", preguntó la conductora. "Sí, sí. Me cayó mal desde el principio usted porque me preguntó el nombre de mi hija, se lo dije y me dijo: ‘Pobrecita’", comentó.



Sin acusar el golpe, la histórica conductora del ciclo se rio y repitió: "Pobrecita". "Antes me caía mejor", remarcó el joven. "Te lo dije con cariño", le repitió la diva de los almuerzos, pero L-Gante no dio el brazo a torcer: "Esos chistes no me gustan".