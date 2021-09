Habló la novia cubana de Maradona cuando era menor: "Siento vergüenza por lo vivido"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Mavys Álvarez, la cubana que fue novia de Diego Maradona cuando ella era menor de edad, rompió el silencio en una entrevista televisiva en la que dio detalles del vínculo que la unió al astro futbolístico. En ese entonces, Álvarez tenía 16 años.

Hoy, con 41, la mujer afirma sentir “vergüenza de lo vivido” y reveló que se negó a hablar públicamente durante dos décadas por miedo a sufrir represalias por parte del deportista o del gobierno de su país.

Álvarez hizo las declaraciones en el marco de la primera de cuatro entregas que se emitirán por América Tevé, el canal 41 de Miami, Estados Unidos. Durante la misma, dio cuenta de cómo conoció a Maradona y del impacto que esto tuvo en su vida personal y familiar.

La joven contó que todo comenzó en setiembre del año 2000. Rubia y de ojos claros, la adolescente Mavys caminaba por Matanzas, ciudad al este de La Habana, cuando se le acercó un hombre con una propuesta extraña. Le preguntó si no quería ayudar a Diego Maradona, que estaba en Cuba con un cuadro de depresión y necesitaba amigos para conversar.

"En el carro, a unos pasos, nos miraba Carlos Ferro Viera, amigo de Maradona. Estuvieron más de una hora convenciéndome de que era importante ayudar a Diego, que era una figura mundial, amigo de Cuba y que estaba deprimido. Y finalmente acepté”, dijo Álvarez en la entrevista.

Luego contó que el primer encuentro con Maradona fue en el balneario Varadero, un sitio al que nunca había asistido por estar vedado a los cubanos comunes.

“En el hotel me recibió Guillermo Esteban Coppola, un amigo de Maradona. Ahí me asusté muchísimo porque estaba en toalla y pensé lo peor. Unos minutos después me recibió Maradona. Conversó mucho conmigo y me dio confianza. Me cayó bien. Nunca se propasó. Me invitó junto a mi familia al día siguiente a cenar al palacio Dupont”, añadió.

Por ese entonces, Maradona estaba en Cuba desde enero, cuando llegó a la isla comunista para "rehabilitarse". La estancia en la isla se prolongó por largos períodos, durante unos cinco años, en los cuales profundizó su relación con Mavys. El exfutbolista buscó conquistar a la chica con lujos muy limitados para los cubanos, como cenas en restaurantes en dólares, visitar discotecas y pasear. “Yo era una niña. No tenía maldad ninguna. Él era un extranjero, un rico y se había fijado en mí. No podía decirle que no. Era un privilegio ser su novia”, dijo Álvarez.

El vínculo hizo que la joven cubana se involucrara con el consumo de drogas. "La vida con Maradona era muy loca: fiestas, discotecas. Me llevaba a comer…. Nunca imaginé que después me metería en las drogas de la que me costó tanto trabajo salir”, explicó Mavys.

“Hoy siento vergüenza de lo vivido. Me da pena de mí misma saber que tenía 16 años y fui parte de todo eso”, dijo Álvarez, aunque agregó que la relación con Maradona fue "consentida".

Infobae consultó a la abogada cubana Laritza Diversent quien aseguró que Maradona no cometió delito. “En Cuba no se criminaliza las relaciones con menores de edad. A partir de los 14 años las niñas pueden casarse con el consentimiento de sus padres. Las relaciones sexuales sólo constituyen delito si se realizan bajo estupro, es decir, si el adulto utiliza el engaño o el abuso de superioridad sobre el menor”, explicó.