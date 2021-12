Gianinna Maradona fulminó a Verónica Ojeda tras partido de homenaje a Diego Maradona

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Este miércoles Dalma y Gianinna Maradona participaron del partido homenaje que se le realizó a su padre, Diego Maradona, en Arabia Saudita. Las hijas del argentino estuvieron acompañadas de su madre, Claudia Villafañe; su tío, Lalo Maradona; y Daniel Osvaldo, pareja de Gianinna. Sin embargo, la ausencia de Dieguito Fernando, otro de los hijos del 10, generó polémica en los medios argentinos.



El jueves durante una entrevista radial, Verónica Ojeda -expareja de Maradona y madre de Dieguito Fernando-, reveló con indignación que tanto Dalma como Gianinna habían recibido dinero por viajar a Arabia Saudita. “Desistí de recibir la parte de Dieguito porque me parece una falta de respeto cobrar por el homenaje”, aseguró.

“Cobraron 30 mil dólares por contrato. Yo dije que de mi parte iba a desistir porque me parecía una falta de respeto. No porque yo no necesite el dinero, todo lo contrario, sino porque cobran eso siendo un homenaje, ahí hay un negocio. Se contradicen. Están hablando, lucrando y haciendo negocios con la muerte de su papá. Yo firmé para desistir de la parte de Dieguito, no quería nada. Ellas sí cobraron. Al desistir de los 30 mil dólares, ese dinero lo cobraron ellas”, aseguró.

Tras la emisión de la entrevista, Gianinna salió al ataque de Ojeda. “Negocio es querer vender hasta los calzones de mi papá para que te den guita Ojeda. Déjate de joder que esto no es ficción, es realidad. Les pedí que no vendan las cosas de mi papá y todos se hicieron los boludos”, lanzó. “Que bien que el Zoom está grabado y nuestra conversación posterior también”, agregó.