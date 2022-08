La furia de Alberto Kesman por la seguridad en Peñarol - Benfica: "Una vergüenza"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Alberto Kesman quedó molesto luego del partido del domingo de Peñarol ante Benfica. El Mariscal relató el encuentro internacional para Radio Universal y quedó desconforme con el trato que la organización, a cargo de Conmebol, dio a las emisoras uruguayas. "Una vergüenza", resumió este lunes en La oral deportiva.

En concreto, el relator comentó que por las medidas de seguridad tanto él como el personal técnico debieron caminar "20 cuadras" para acceder al estadio. El Mariscal lo lamentó especialmente por el funcionario técnico, que llevaba una "valija de 20 kilos" con los equipos.

Según Kesman, en este tipo de eventos internacionales suele hacerse diferencias entre los medios locales y los extranjeros. "Si viene Juan de los Palotes, si viene de la China o del Congo, "pase señor, cómo no. Acá le chupamos los huevos, igual". Esa actitud alcahueta y jodida, no me gusta. Me gusta que los uruguayos sean respetados, sobre todo los que van a laburar", dijo levantando temperatura.

"Ayer, por ejemplo, nosotros que tenemos dos cabinas en el estadio, nos pidieron una. Estaba vacía. La pidieron por pedir", agregó y relató que su compañero, el comentarista Ernesto Faría debía caminar varias cuadras para ir a retirar su acreditación.

"Me molesta que la gente que va a laburar y va todos los fines de semana al estadio los hagan caminar 20 cuadras con una valija. No lo dijo por mí. Lo ven con la valija pesadísima y no dejan que el taxi lo lleve hasta la puerta. Eso es una soreteada. Pero si viene Radio Calamuchita de no sé dónde y se cagan como gallos dormidos. Esa es la verdad y lo tengo que decir", añadió.