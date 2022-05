Fernando Pereira picante con "Polémica": "Si siguen así, se quedan sin audiencia de izquierda"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Fernando Pereira fue invitado de este domingo en Polémica en el bar y protagonizó varios cruces, en especial con Julio Ríos y con Nicolás Lussich.

Cuando Patricia Madrid puso sobre la mesa la situación del diputado Gerardo Núñez, denunciado por violencia de género, Pereira expresó que el tema sería analizado por el Tribunal de conducta política del Frente Amplio que laudará en junio.

"Me gustaría que los demás partidos me digan dónde laudaron las fallas de conducta política... mire que hay casos en el Partido Nacional", dijo y especuló que cuando integrantes del oficialismo participan del programa, no le hacen las mismas preguntas que a él. "Cuando viene esos dirigentes a ustedes no les preguntan por los casos. Esa es la diferencia. Yo los miro. Entonces sé lo que me preguntan a mí y lo que le preguntan a los demás. Si siguen así, se van a quedar sin audiencia de izquierda. Una guiñada para la mitad de Montevideo que es de izquierda tendrían que tener. Si el cuadro está tan inclinado, es difícil", aseguró Pereira.

Patricia Madrid le dijo que tenía una mirada "parcial" sobre los medios de comunicación. Pereira respondió que sabe separar "medios" de "periodistas".