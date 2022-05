Tras caso Núñez, piden crear una Comisión de Ética en cada una de las Cámaras

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

En coincidencia con el caso del diputado Gerardo Núñez -que se encuentra con licencia tras ser denunciado por violencia de género- el diputado del Partido Nacional Rodrigo Goñi volvió a presentar ayer su proyecto de ley para crear una Comisión de Ética en cada una de las Cámaras (Senado y Diputados).

El objetivo es uno solo: conocer y resolver cualquier situación de orden ético que merezca reparos e involucre a los legisladores. Esa fue la justificación que dio al hacer el planteo en la Comisión de Constitución y Códigos, donde se aprobó por unanimidad desarchivar la iniciativa que había presentado en 2017 junto a los entonces diputados Gerardo Amarilla y Alejo Umpiérrez. Por lo que ahora comenzará su tratamiento como proyecto de ley.



Goñi señaló que “existe un creciente reclamo de la sociedad al Parlamento, de no mirar para el costado ante situaciones de inconducta pública de los legisladores. No se puede soslayar el fuerte cuestionamiento de la ciudadanía ante el silencio del Parlamento ante hechos graves que involucran a sus miembros”.

En su intervención, el nacionalista no nombró a Núñez, pero sí al legislador Omar Estévez luego de que se viralizara un audio de WhatsApp donde dijo que ocho funcionarios suyos siguieron trabajando en su empresa a pesar de tener covid, aunque luego aclaró que se expresó mal. El tema fue planteado en su momento por el Frente Amplio, que pidió su remoción y fue objeto de análisis en la Comisión de Constitución, pero no había procedimientos claros sobre cómo proceder.



Aunque ahora no vinculó la propuesta a ningún caso particular, Goñi expresó que “el proyecto procura dar respuesta a los señalamientos de la ciudadanía que han cobrado más fuerza en estos últimos días, manifestado no sólo en las redes sociales, sino lo recogido en todos los medios de prensa”.



Goñi insistió en diálogo con El País que hay que dar también el derecho al legislador de “defenderse”. Consultado sobre si esto se presenta por la denuncia contra Núñez, el diputado blanco contestó: “Este sería un caso donde el mismo legislador pediría plantear su caso en esta comisión. Como lo hizo frente al Tribunal de Ética del FA lo haría con más razón en la Comisión de Ética de su propio cuerpo”.



El proyecto presentado por Goñi, establece la creación de una comisión especial elegida por voto secreto y con una mayoría especial de dos tercios, “a fin de contar con las mayores garantías”.

Además, prevé que cuando el mérito y la gravedad del asunto lo demande, la comisión podrá proponer a la Cámara, por mayoría de 2/3, las sanciones que entienda pertinentes, “por desórdenes de conducta o actos que le hicieren indignos de su cargo”. Y para el caso de constatarse violación de la Constitución u otros delitos graves, se comunicará a la Cámara para resolver si hay lugar a un juicio político.

Comunistas

La dirección del Partido Comunista analiza desde anoche posibles medidas a adoptar respecto a Núñez, quien fue denunciado por violencia de género y la Justicia lo intimó a “concurrir a los servicios de atención psicosocial del Ministerio de Desarrollo Social, Comuna Mujer o sociedad médica”, informó La Diaria.



Además, según supo El País, se le prohibió al denunciado el uso, tenencia o porte de armas de fuego.



El sector de Núñez está discutiendo a la interna qué acciones toma respecto al legislador, que ahora se encuentra con licencia, como se anunció luego de un encuentro con el presidente del Frente Amplio Fernando Pereira.



Núñez se presentó voluntariamente al Tribunal de Conducta Política, pero al no haber una denuncia no se puede actuar, indicaron a El País fuentes políticas. Una posibilidad es que su caso sea tratado a partir de que lo solicite un determinado sector, por ejemplo, el Partido Comunista.



En tanto, tampoco se aplicó el protocolo de violencia política basado en género -aprobado por el Frente Amplio en diciembre del 2020- porque este caso está por fuera de lo partidario y tiene que ver con la vida privada del legislador.

Feministas salen a marcar su condena



El caso de una denuncia de violencia de género contra el diputado comunista Gerardo Núñez generó reacciones de feministas a través de la red social Twitter.



Soledad González, referente de la Intersocial Feminista, opinó que “la violencia de género es un tipo de violencia ejercida por innumerables cantidad de hombres en sus distintas formas” y “Gerardo Núñez es uno de ellos y ha sido sentenciado y tiene orden de cumplir con un tratamiento”.



La directora de la ONG El Paso y también referente feminista, Andrea Tuana, opinó que Núñez tome licencia es una medida “que corresponde frente a la magnitud de la denuncia”. “Se deben tomar medidas frente a legisladores denunciados por violencia de género”, añadió.



La responsable de Género del FA, Patricia González, escribió en su cuenta de Twitter que “las mujeres que denuncian tienen nuestro apoyo”. En tanto, afirmó que “ninguna organización está libre de violencia”.



Por su parte, la Comisión de Género del Partido Comunista se encuentra “procesando la información” referente al legislador.