Falleció Enrique Yannuzzi, histórico periodista deportivo

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

El periodista deportivo Enrique Yannuzzi falleció este domingo, según confirmó su excompañero Alberto Kesman. El excomentarista de Radio Universal y en TV, integrante de Deporte total y de Estadio Uno, tenía 71 años.

"¡Estoy destrozado! Falleció Enrique Yannuzzi, me acaba de llamar su hijo y no lo puedo creer. Un hermano de la vida se me fue. ¡No puedo ser que el Quique se haya ido así!", escribió con pensar Kesman en la red social Twitter.

Yannuzzi se había retirado de la actividad mediática a finales de 2015. Desde entonces, se mudó a Piriápolis donde disfrutaba de su retiro junto a su esposa. Era padre de tres hijos: Soledad, Mariana y Pablo.

Autor de la memorable frase "te comiste las pastillas", Yannuzzi ejerció por cuatro décadas el periodismo. Desde la creación de Tenfield a finales de los '90 fue uno de los más críticos con la incidencia de esa empresa en el fútbol. En 2000 junto a Mario Bardanca fue uno de los periodistas "bajados" del famoso chárter de la selección nacional, que regresaba de Colombia.

En una entrevista para Sábado Show en 2016, reveló lo que decía en clave de humor cuando en la calle le pedían que regresara a los medios. "Lo que pasa es que no me quedan más pastillas. Me las comí todas".