Eunice Castro volvió a hablar de su lesión de nariz: "Ya no me importa explicar cómo fue"

A 10 años de haber abandonado Argentina y tras siete años sin volver, Eunice Castro llegó a Buenos Aires para hacer funciones de la obra Ni un golpe más en calle Corrientes y, de paso, para realizar una serie de entrevistas. Entre ellas, ayer estuvo en Intrusos para conversar sobre su historia y su presente en Masterchef Celebrity Uruguay.

En diálogo con Flor De la V y su equipo de panelistas, la modelo y actriz también habló de su cirugía de nariz, un tema que se ha vuelto recurrente en cada nota que se le ha realizado en los últimos años.

Entonces Castro volvió a decir que sufrió "una autolesión" y explicó cómo fue el procedimiento al que se sometió, y cómo vivió su tiempo alejada de los medios de comunicación.

"Había tenido una lesión en la nariz y demoré en operarme, me operé a pocos meses de que mamá había fallecido (en 2015). Me operé acá en Argentina y después se reabsorbió el cartílago, y ya ahí fue mucho más complicado. Es muy difícil y es una operación que no te la hacen tan fácilmente, nadie toma el riesgo de operar a alguien que trabaja con su imagen", contó la uruguaya.

"Fue por una autolesión", resumió Eunice, que recordó que estuvo siete años sin volver a hacer televisión (el regreso definitivo, de hecho, fue este año con Masterchef) y casi cuatro sin trabajar. "No estaba apta para volver, no podía mostrarme", manifestó.

"Pero yo tenía tantas ganas devolver a trabajar que lo único que buscaba eran soluciones, y sigo buscando soluciones para seguir avanzando y estar estéticamente como para poder sentirme más segura frente a una cámara", detalló la también comunicadora.

En cuanto a la lesión que tuvo y a cómo la maneja en su vida personal, recordó que en su momento "se hablaron cosas que ni siquiera se sabían", y dijo: "Era tal el deseo que tenía de estar bien, de estar en paz, tranquila, que ya no me importa explicar tanto cómo fue. Pero cuando siento decirlo o hablarlo, me parece bien para la otra persona".

Eunice también recordó que se fue de Buenos Aires cuando le diagnosticaron un serio problema de columna que, por ejemplo, le impidió volver a bailar. "Tengo tres hernias, casi cuatro, muy avanzadas, y un desplazamiento de sacro. Nunca más bailé. Aprendí a vivir con el dolor y todo el tiempo estoy buscando cosas alternativas, porque operarte es por partes, es muy riesgoso y a veces es hasta contraproducente".

Además, cuando le preguntaron por su presente amoroso, dijo que está "sola hace mucho", pero confesó: "Tengo ganas de enamorarme. Volví a confiar, pero todavía no me resultó".