Se estrenó "La ciudad perdida", el principio del fin de la carrera de Sandra Bullock

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

El estreno de La ciudad perdida nos pone a todos los mortales a una película de la despedida del cine de Sandra Bullock, tras el anuncio, el 16 de marzo, de su retiro de la actuación.

Después de La ciudad perdida, que desde el viernes está en cines uruguayos, vendrá Tren bala, una comedia de acción con Brad Pitt, quien en 2019, también anunció sus planes de retirarse, pero por ahora cumplió con la palabra. Tren bala en la que Bullock solo tiene un pequeña participación, tiene estreno local anunciado para el 22 de agosto en cines.

Tampoco es que Bullock, quien tiene 57 años, haya cerrado la puerta del todo. Incluso el anuncio fue un poco ambiguo: “Ahora mismo, y no sé por cuánto tiempo será, necesito estar en el lugar que me hace más feliz. Me tomo mi trabajo muy en serio cuando estoy haciéndolo. Es 24/7 y solo quiero estar 24/7 con mis bebés y mi familia”. Se lo dijo a Entertainment Tonight durante la promoción, justamente, de La ciudad perdida.

Bullock tiene dos hijos Louis, de 12 años, y Laila, de 10, a quienes adoptó en 2010 y 2015 respectivamente.

Decir que abandona el cine, más allá de que ella solo habla de un receso, es igual una frase vacía: Bullock ha dejado una carrera de esas que no se van a olvidar fácilmente y con películas que siempre andan en la vuelta.

Es que ha estado en un montón de éxitos de taquilla de esos que se volvieron clásicos. Entre esas y otras, aportó casi 5.000 millones de dólares a la industria y recibió un Oscar por Un sueño posible y otra nominación por Gravedad.

Parece un montón para una muchacha que se hizo famosa con un par de franquicias entretenidas pero del montón como las de Máxima velocidad y Miss Simpatía y tampoco es que haya trabajado en tantas grandes películas. En ese rubro, además de Gravedad de Alfonso Cuarón, poca cosa.

En los últimos tiempos, junto con comedias olvidables (Chicas armadas y peligrosas y Ocean’s 8: Las estafadoras) consiguió dos éxitos en Netflix con Birdbox: A ciegas e Imperdonable, dos de las películas más vistas de la plataforma.

Y todo eso lo ha conseguido a su manera convertida una estrella exótica que no tiene presencia en las redes sociales, no participa en eventos, no se presta a publicidades y solo ofrece entrevistas promocionales cuando la obligan.

En La ciudad perdida interpreta a la escritora Loretta Sage que es una best seller gracias a novelitas rosa en paisajes exóticos y que tienen a Alan (Channing Tatum), un atractivo modelo, en sus tapas. De gira promocional Loretta es secuestrada por un excéntrico multimillonario (Daniel Radcliffe) para que lo guíe al tesoro de la antigua ciudad perdida de su última novela. Eso obliga a Alan, que está lejos de ser un intrépido caballero, a ir a su rescate y ambos inician toda una aventura en la selva. Por ahí aparece Pitt.

La idea toma (más de) un par de ideas de Dos bribones tras la esmeralda perdida, aquella con Michael Douglas y Kathleen Turner, y claramente quiere rescatar ese espíritu ochentero.

“La comedia es realmente difícil de conseguir, ¿y tener a alguien que escriba una comedia para tres? Imposible”, le dijo Bullock a The New York Times. “Luego agregar acción y aventura y alcance y profundidad, y teníamos tres tonos diferentes que teníamos que fusionar, y si no lo hacíamos, no iba a funcionar. El estudio seguía diciendo: “¿Qué ganamos con esto?”.

El recelo del estudio era justificado. Ya que La ciudad perdida ha sido vista como una prueba para saber cómo está la industria. A medida que el negocio de la exhibición se contrae, ¿la gente seguirá yendo a ver una aventura cómica pasada de moda donde los actores carecen de superpoderes pero sí tienen un carisma de estrella? Capaz que ayuda que Dog, que Tatum codirigió y protagonizó, fue un éxito en cines pero Hollywood también mirará a películas como La ciudad perdida y Tren bala para determinar si hay un camino para las películas de grandes estudios fuera del Universo Cinematográfico de Marvel. Y en las dos trabaja Bullock.

Y eso revela que, a pesar de que se está despidiendo, su poder de convocatoria para rescatar una industria siga imbatible. Y eso da para esperar que algún día vuelva al trabajo. Por ahora, sí, tenemos sus películas.