Sandra Bullock confesó que se arrepiente de una película: "Desearía no haberla hecho"

Los intérpretes van forjando su carrera en el entretenimiento gracias a los personajes que realizan y las películas en las que participan. Algunas de esas se convierten en éxitos inesperados y otras en un fracaso monumental. Sandra Bullock es una de las actrices que han sabido armar un camino en Hollywood gracias a varios fenómenos de taquilla y crítica. Claro que no todas sus películas son de su agrado.

De hecho ahora, la ganadora del Oscar a la mejor actriz por Un sueño posible, quien anunció el mes pasado su retiro de la industria, habló de uno de esos films de los que todavía se arrepiente.

“Tengo una a la que nadie se acercó y todavía estoy avergonzada de haber estado allí. Se llama Máxima Velocidad 2. He hablado mucho al respecto. No tiene sentido. Barco lento, lentamente yendo hacia una isla...", dijo Bullock en una charla con el portal Toofab.

La referencia es por la secuela de Máxima Velocidad (1994), que protagonizó junto a Keanu Reeves y se volvió un éxito mundial. Para la segunda parte, el director cambió el protagónico (o sea, a Reeves) manteniendo a Bullock con su papel de Annie Porter.

A lo largo de los 125 minutos de duración, Máxima velocidad 2 mostraba la travesía y los periplos de Annie y su novio Alex, interpretado por Jason Patric, para evitar que un barco secuestrado se estrelle contra un navío petrolero. El final, uno de los momentos más recordados del largometraje, termina con la llegada de la embarcación a una isla.

"Esa es una que desearía no haber hecho y no la vieron los fans, que yo sepa. Excepto tú", le dijo al periodista que la entrevistaba.

Tenía toda la razón. Como reseñó Variety, la película de acción fracasó en taquilla recaudando 164 millones de dólares, lo que apenas cubrió el costo de producción que se estimó en 160 millones de dólares.

La trama "era muy tranquila. Como casi cinco personas. Él (periodista), y los otros cuatro niños de 12 años vieron cómo el lento bote se dirigía hacia la pequeña isla”, bromeó la actriz.

El actor Keanu Reeves también reveló hace tiempo que había decidido rechazar el papel porque no le había gustado el guion.

"Tenía muchas ganas de trabajar con Sandra Bullock, me encantaba interpretar a Jack Traven y me encantaba Máxima velocidad, ¿pero un barco transatlántico? No tenía nada en contra de los artistas implicados, pero en ese momento tenía la sensación de que la película no era lo correcto", comentó Reeves en The Graham Norton Show.