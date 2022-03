Sandra Bullock se confiesa tras su retiro del cine: “Ya no quiero estar frente a una cámara”

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La semana pasada, Sandra Bullock sorprendió al mundo del cine tras anunciar su retiro "momentáneo" de la actuación. Así lo reveló durante la gira de prensa de La ciudad perdida, la película de acción que protagoniza junto a Channing Tatum, Brad Pitt y Daniel Radcliffe.



“Ahora mismo, y no sé por cuanto tiempo será, necesito estar en el lugar que me hace más feliz”, le comentó al medio Entertainment Tonight. “Me tomo mi trabajo muy en serio cuando estoy haciéndolo. Es 24/7 y solo quiero estar 24/7 con mis bebés y mi familia”, explicó en su momento.



“No sabemos si será por un tiempo largo o corto, pero allí estaré”, agregó, respecto a su necesidad de quedarse en casa con sus hijos Louis, de 12 años, y Laila, de 10, a quienes adoptó en 2010 y 2015 respectivamente.

A su vez, expresó que desea “atender las necesidades” de sus hijos, e incluso deslizó la idea de que le gustaría mantenerse alejada de los sets hasta que ellos cumplan la mayoría de edad. Luego de la conmoción que se generó en el mundo del espectáculo, la actriz de Bird Box brindó una entrevista donde aportó nuevos detalles sobre su futuro.



En diálogo con CBS Sunday Morning, la ganadora del Oscar, de 57 años, dijo: “En la actualidad, mi trabajo frente a las cámaras necesita tomarse un descanso”. Cuando le preguntaron por cuánto tiempo estará fuera de Hollywood, Bullock no aportó precisiones. “No lo sé, no lo sé. Hasta que no me sienta como me siento ahora cuando estoy frente a una cámara, que es: quiero estar en casa”, remarcó.



Más adelante, reveló que sabía que La ciudad perdida iba a ser su última película por tiempo indefinido, y que no estaba dando lo mejor de sí misma en los rodajes, precisamente porque sus pensamientos estaban enfocados en sus hijos. “No le estoy haciendo ningún favor a nadie que esté invirtiendo en un proyecto si digo: ‘Solo quiero estar en casa’. Porque siempre estaba corriendo, siempre estaba corriendo hacia lo siguiente. Solo quiero estar presente y ser responsable de una sola cosa”.