La estrategia de Patricia Madrid para bajar escaleras enyesada

Patricia Madrid se recupera de una fractura de peroné mientras hacía compras en el centro de Montevideo. "Patiné, el champión se resbaló, me torcí, me caí y me fracturé", relató en Polémica en el bar.

Aunque enyesada, la periodista ha vuelto a sus labores en Canal 10 y también en Así nos va, de Radio Carve, cuyos estudios se encuentran en un primer piso por escalera, lo que implica un desafío que la comunicadora sortea con ingenio.

Su compañera del programa radial Viviana Ruggiero compartió un video sobre cómo Madrid baja las escaleras con el yeso en la pierna derecha. En las imágenes se ve a la periodista mientras lanza el andador y luego se desliza sentada por los peldaños. Termina la maniobra con una sonrisa de éxito.

"Patricia 1, Escalera 0", escribió Ruggiero en el video compartido en sus historias de Instagram. Le agregó la cortina musical de Rocky.