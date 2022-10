Patricia Madrid volvió a "Polémica en el bar" y relató cómo fue su fractura de peroné

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Tras una semana de ausencia, Patricia Madrid volvió el viernes a Polémica en el bar y repitió este domingo, con la pierna enyesada y en alto tras haber sufrido una fractura de peroné.

El último domingo, ante su ausencia, sus compañeros dijeron que Madrid había sufrido un accidente y que iba a tener que pasar por cirugía, lo que se concretó el lunes. El miércoles, ya en recuperación, la periodista cumplió años y celebró con sus íntimos.

Este viernes, Madrid regresó al set de Polémica en el bar y finalmente reveló que se fracturó el peroné tras caerse en la calle, mientras caminaba por Ejido, entre Mercedes y Colonia. "Patiné, el champión se resbaló, me torcí, me caí y me fracturé", detalló.

La conductora de Así nos va (Radio Carve y Radio Cero) dijo que sintió un dolor "tremendo" y que escuchó el ruido del hueso al romperse. También sorprendió al mencionar que una de las primeras personas que le brindó asistencia y la contuvo mientras llegaba la ambulancia fue la cantante Papina De Palma, que pasaba por el lugar.

Madrid había salido a hacer compras cuando sufrió el incidente que la terminó por llevar al quirófano. Todavía no regresa a la radio.