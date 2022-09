Emprendedora deja su negocio por críticas tras foto con el presidente Lacalle

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Julia Olarte es una emprendedora que luego de separarse de su marido hace tres años comenzó en el negocio de los alfajores artesanales. Vive en Flores y bajo la marca "El cuarto de Julia", la mujer y sus productos se fueron haciendo un nombre en redes sociales, en especial Twitter.

Todo iba bien hasta el miércoles cuando Julia compartió una foto con el presidente Luis Lacalle Pou. "Alfajoreros", escribió junto a la imagen. "¿Y qué me dicen de esta visita?? Qué emocióooooonn. Al fin lo conocí[email protected] GRACIAS. Esa foto con el alfajor vale millones para mí"-

El posteo en Twitter generó muchas repercusiones y la emprendedora se vio afectada por las críticas políticas al punto de que este fin de semana comunicó que cerrará su canal de ventas por Twitter. "Prefiero vender menos y dejar de leer las ordinarieces que me dicen", escribió en un hilo de esa red social.

"Hoy dejo de lado el emprendimiento y escribiré este hilo a modo personal. Como sabrán hace 3 años me separé y arranqué con los alfajores. En ellos encontré un escape y creo que son mi terapia en ciertos momentos. Vuelco ahí toda mi energía porque me hacen sentir bien y feliz. Nadie me creía cuando dije que Twiter era mi principal canal de ventas. "¿Twiter?" " En ese antro?" Sí, aquí vendí más que en cualquier lado", escribió.

"Hoy eso cambió. Más que emoción, es un bajón. Hace 3 días que me siento como el culo. Lloro, trabajo, miro los comentarios, lloro y así estoy. Y la verdad, es horrible estar así", añadió.

Luego comentó sobre la imagen con Lacalle Pou: "Me saqué una foto, sí"

Y si he de ser sincera, me dió un poco de vergüenza acercarme y pedirle, ni con mi celular fue, xq no tenía espacio. Pero fue tenerla y quise compartir con ustedes la alegría que sentí en ese momento, porque guste o no es la autoridad máxima del país".

Si sentiré la falta de las ventas? Por supuesto que sí, pero prefiero vender menos y dejar de leer las ordinarieces que me dicen.

Pierdo plata pero gano salud.

Pensé que estaba haciendo las cosas bien e incluso sumé a mamá porque para mi ese don que tiene merece ser compartido. — Cuatro de Julia (@CuatrodeJulia) September 17, 2022

"Nunca imaginé que se generaría todo este revuelo y que hubiera tanto odio y resentimiento Dios mio. No puedo hacerle caso a los que me dicen:"no les des bola" Y siento que hasta los que me defienden, le hacen mal al emprendimiento. Parece la historia sin fin, unos contra otros. Nunca me metí con nadie y nunca les falté el respeto.Pero tengo que poner un punto final porque ya se fue al carajo. Busqué la forma de eliminar la cuenta pero no encontré, así que eliminaré la aplicación porque realmente me están haciendo mal y YO LO QUE NECESITO ES VENDER!!", añadió.

El posteo generó solidaridad de varios comunicadores, entre ellos Paula Scorza y Marcelo Fernández.