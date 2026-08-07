El preocupante presente de la mediática argentina Zulma Lobato: fue encontrada en situación de calle en Paraná

Zulma Lobato, la mediática argentina que ganó popularidad en televisión, fue vista este miércoles por la noche en situación de calle en Paraná, Entre Ríos. Las imágenes causaron preocupación entre sus seguidores y se viralizaron rápidamente en redes sociales.

Desde el área de Desarrollo Humano de la Municipalidad de Paraná informaron que, al momento de ser asistida, Lobato se encontraba desorientada en tiempo y espacio, por lo que no pudo explicar con claridad cómo había llegado a la ciudad.

En diálogo con el canal argentino El Once, el secretario de Desarrollo Humano de la Municipalidad de Paraná, Enrique Ríos, explicó que se activó el protocolo previsto para estos casos. “Como pasa cada vez que alertamos a una persona en situación de calle, tenemos un operativo en el que se entrevista a esa persona, se la atiende y se ve la situación en la que se encuentra”, señaló.

Según relató el funcionario, los equipos municipales encontraron a Lobato junto a otra persona, oriunda de Paraná, que la estaba acompañando. Sin embargo, la mediática no pudo brindar información sobre los motivos de su presencia en la ciudad ni sobre el modo en que había llegado hasta allí.

Ríos también recordó que Lobato sufrió un ACV años atrás y señaló que será sometida a una evaluación física y psicológica para determinar cuál es su estado actual. “Está en un estado de deterioro y vulnerabilidad muy grande”, afirmó.

Zulma Lobato en condición de calle en Paraná, Entre Rios. Me cuentan que deambulaba apenas con unas bolsas de consorcio con ropa y contó que pudo ingresar al hospital para bañarse y lavar algunas prendas. Está atendida por una organización que la está refugiando y tratando de… pic.twitter.com/csIkQdtuw0 — FEDE FLOWERS (@fedeflowersok) August 6, 2026

Ante esta situación, el Municipio le ofreció alojamiento temporal en una de sus residencias, una propuesta que Lobato aceptó voluntariamente. Fue trasladada al lugar, donde pasó la noche, y posteriormente quedó a disposición de un equipo interdisciplinario que realizará nuevas entrevistas para evaluar su situación.

Uno de los principales objetivos de las autoridades es dar con algún familiar o allegado que pueda acompañarla. “La idea es poder establecer un vínculo con algún familiar. Hasta el momento no tenemos referencia alguna si vino a la casa de algún familiar o algún conocido en la ciudad de Paraná, o simplemente se tomó un colectivo”, explicó Ríos.

El funcionario señaló que buscan reconstruir cómo llegó Lobato a Paraná y establecer una red de apoyo que permita acompañarla y definir los próximos pasos para su atención.

La situación también generó numerosas muestras de preocupación en redes sociales, donde usuarios expresaron su tristeza y pidieron que la mediática reciba la asistencia necesaria. “En este caso hay un tema de salud mental. Es delicado. Las leyes no cuidan a los enfermos mentales” y “Me da mucha pena. Ojalá puedan ayudarla” fueron algunos de los comentarios que circularon.

Con información de La Nación/GDA