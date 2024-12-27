El cantante Raphael recibió el alta tras 10 días de hospitalización y canceló su gira por Latinoamérica

Agencia EFE

Tal como se esperaba, el cantante Raphael recibió este viernes el alta hospitalaria tras diez ingresado por un linfoma cerebral primario, del que ya está siendo tratado, según el parte médico del Hospital Doce de Octubre de Madrid.

El cantante abandonó el centro hospitalario en el asiento del copiloto de un vehículo, sonriendo a la prensa que le esperaba a las puertas y sin detenerse ni bajar la ventanilla para evitar el jaleo debido a la fuerte presencia de medios de comunicación.

"Se encuentra muy bien", indicó su hijo Jacobo Martos, que fue quien explicó que el cantante no se detendría ante la prensa.

Raphael cancela gira por Latinoamérica y Estados Unidos

El cantante español de 81 años, hospitalizado desde el 17 de diciembre, sufre un linfoma cerebral y no podrá actuar en Latinoamérica y Estados Unidos a principios de año, informaron este jueves el hospital de Madrid donde está ingresado y su agencia de representación.

Raphael "presenta un linfoma cerebral primario con dos nódulos cerebrales en el hemisferio izquierdo que justifican los síntomas neurológicos que presentó hace unos días", explicó el Hospital 12 de Octubre de Madrid en un comunicado.

"Durante su ingreso en este Hospital se ha iniciado tratamiento específico para esta patología que continuará de forma ambulatoria. Por este motivo, recibirá el alta previsiblemente en los próximos días", añadieron.

Raphael en el Antel Arena. Foto: Archivo.

Por su parte, la agencia RLM, que representa al artista andaluz, informó de la suspensión de los nueve conciertos que debía ofrecer en Latinoamérica y Estados Unidos entre el 24 de febrero y el 13 de marzo.

"Lamentamos comunicar que, por prescripción médica, el artista Raphael se ve obligado a cancelar los conciertos que tenía previstos a principios de 2025 en EEUU, República Dominicana, Costa Rica, Puerto Rico y México", informó la agencia.

"En los próximos meses, Raphael se someterá a un tratamiento ambulatorio especializado para abordar una patología neurológica recientemente diagnosticada", explicó RLM.