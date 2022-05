Entre "diosa" y "pavo real"; opiniones divididas sobre el look de Natalia Oreiro

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Comenzó este lunes la ronda de "batallas" en La voz Uruguay, pero más allá de lo ocurrido con los participantes en el reality de canto de Canal 10, las miradas se centraron en Natalia Oreiro y su jugado vestuario.

La comunicadora uruguaya apostó por un look transgresor en tonos amarillos a lunares negros y medias negras. El vestido corto tenía varias capas y una de ellas estaba levantada a la manera de un espaldar.

Oreiro compartió en su cuenta de Instagram varias fotos del outfit y agradeció a su equipo de estilistas, encabezado por Rosario San Juan y Luli Gemelli. La publicación generó una catatarata de elogios.

"Por favor, qué hermosa", comentó Anasofía Facello. "Deoooss meoo", se sorpredió Claudia Fernández. Guillermina Valdes comentó con tres emoticons de fuego y así se acumularon otros centenares de piropos a la actriz uruguaya.

En Twitter, sin embargo, se replicaron algunas bromas y memes por lo osado del look. No faltaron comparaciones con el despligue característico del pavo real o el de un paraguas que no cierra.