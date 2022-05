"La Voz Uruguay": iniciaron las Batallas y dos jurados "robaron" participantes eliminados

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Con un vestido amarillo a lunares que parecía un pavo real y, según ella pedía a gritos una lluvia de memes, apareció Natalia Oreiro para dar inicio a las Batallas, la nueva etapa que se inició el lunes en La Voz Uruguay.

Luego de presentar a los jurados: Valeria Lynch, Agustín Casanova, Lucas Sugo y Ruben Rada, se explicaron las reglas de esta etapa en el concurso de canto de Canal 10. Y para la ocasión el escenario en el cual los participantes realizaron las "audiciones a ciegas", ahora se convirtió en un cuadrilatero.

En esta etapa, cada coach agrupa los integrantes de sus equipos en duplas. Sobre el ring de la batalla, esos participantes interpretarán, a dúo, la misma canción. Los participantes se preparan para la Batalla bajo la mentoría de sus respectivos coaches y también gracias a los asesores vocales: Camila Sapiin, Victoria Ripa, Alejandro Spuntone y Juan Dittrich.

Finalizada la actuación de la dupla, el coach elegirá a uno de los participantes para que avance a la siguiente etapa. El participante que no resulte elegido por su coach deberá abandonar la competencia. Aunque en ese momento los tres coaches restantes tienen la opción de "robarlo", o sea, salvar al participante e incorporarlo a su equipo.

Primera Batalla: Carolina y Sofía

Las jóvenes Carolina y Sofía del equipo de Valeria Lynch dieron inicio a las Batallas. El clásico de Queen, "Somebody to love", fue la canción que eligió la coach para sus participantes. "Lo que tienen que hacer es rockear y disfrutar lo que están haciendo", les dijo Lynch en los ensayos. "Se potenciaron y dieron todo. Debutar con ustedes es tener la vara muy alta".

"Es muy difícil la decisión de Valeria, está brava la cosa", comentó Rada.

Luego de un momento para pensar, la coach dijo que quien seguía en el Team Valeria era Sofía. "Me costó mucho esta decisión, lo que hice fue guiarme por esta actuación y se te sintieron los nervios en la voz, pero sos tremenda", le dijo Lynch.

Y antes que Carolina abandonara el escenario, Lucas Sugo apretó el botón para "robarla" para su equipo.

Segunda Batalla: Ángela y Micaela

Ángela y Micaela también del equipo de la argentina, para la batalla prepararon "Perdón, perdón" de la banda Ha-Ash.

"Tengo que pensar", dijo Lynch, apenas terminó la canción pidiendo tiempo para decidirse. A Agustín Casanova le gustó la combinación de voces. "Dieron un show maravilloso", comentó Rada.

Aunque a la hora de la verdad, Valeria Lynch eligió a Micaela.

"Ángela, sos una cantante que le pone corazón a lo que cuenta, y eso no es fácil de encontrar. Ahora sentí que los nervios te ganaron y te vi insegura", le comentó la coach a Ángela quien se despidió entre aplausos.

Tercera batalla: Paulina y Carmela

La primera batalla del AgusTeam fue entre Paulina y Carmela, quienes prepararon la canción "Peaches" de Justin Bieber. "Sé que se sintieron extrañas con la canción, pero el formato permite este tipo de desafíos", dijo Casanova.

"Renuncio en este momento al programa, no voy a decidir", dijo Casanova. "Han conectado muy bien, se hicieron compañeras que era lo que quería para mi equipo, porque eso es lo importante. Esta era una canción muy complicada y la hicieron a su manera".

"Me quedé emocionado por cómo cantaron, la suavidad. Divinias, hicieron un gran show", le dijo Rada.

"Mi decisión tiene muy pocas justificaciones, simplemente por alguna cosa que vi esta noche. Quien sigue en el AgusTeam es Paulina", dijo el coach.

"Hay muchos artistas que se van a presentar, pero después de este show que hiciste, estuve pensando en hacer esto", dijo Rada mientras apretaba el botón para sumarla a su equipo.

Cuarta Batalla: Yandira y Natalia

El tango llegó a La Voz para la batalla del Equipo de Lucas Sugo. Yandira y Natalia, quienes tienen un gran caudal de voz, interpretaron “Malena” de Lucio Demare.

“Qué manera de cantar, de interpretar y de decir. Nos emocionaron con sus voces con este desafío, porque el tango canción es un desafío. Espectacular”, dijo Lucas Sugo.

Rada también elogió la actuación de ambas. Aunque cuando llegó la hora de elegir, Sugo eligió a Yandira.

Quinta Batalla: Cristian y Oscar

El equipo Lucas Sugo volvió al escenario en esta primera etapa de las batallas con Cristian y Oscar que interpretaron "Recuerdos de amor" de Victor & Leo.

El entrenador solo les dio elogios a sus participantes que brindaron una interpretación muy sentida. "Difícil de cantar esta balada", les dijo Lynch quien les agregó que le gustó mucho lo que interpretaron.

Luego de un momento para pensarlo, Sugo dijo que quien se quedaba en su equipo era Oscar.

Sexta Batalla: Agustín y Santiago

El reggae entró a La Voz de la mano del equipo de Ruben Rada que interpretó "Tú sin mí" de Dread Mar-I. Antes que comiencen a cantar se mostraron los ensayos donde Rada les pedía que marcaran el tiempo con el pie y que no se olviden de modular bien.

"Yo estuve bailando todo el tiempo. Cantaron correctamente y me quedé con ganas de más emoción de parte de los dos. Estaban muy nerviosos cantando, pero tengo que reconocer que tienen voces increíbles", les dijo Rada como devolución.

Rada dijo que elegía a quien hizo mejor el trabajo, y ese fue Santiago.

Séptima Batalla: Juan José y Alicia

La última Batalla del día fue entre Juan José y Alicia que interpretaron "You Are The One That I Want" de la película Grease.

"Lo hicieron divino, están bien presentados, elegantes, respetando a la canción", dijo Rada. "Me dejaron con la boca abierta".

A la hora de elegir, Rada dijo que se quedaba con Juan José.

¿Quiénes pasaron a la siguiente etapa?

Sofia y Micaela del equipo de Valeria Lynch

Paulina del equipo de Agustín Casanova

Carolina, Oscar y Yandira del equipo de Lucas Sugo

Carmela, Santiago y Juan José del Equipo Rada