El día más difícil de Pedro Alfonso en Uruguay: "A veces hay recaídas"

Pedro Alfonso acaba de finalizar su gira por Uruguay. Tras las funciones que tuvo en Montevideo en el fin de semana del 13 de agosto, el actor y productor argentino partió hacia el interior, al frente de Una noche en el hotel, la comedia que comparte con Iliana Calabró, Pachu Peña y más.

Alfonso y su elenco actuaron en Colonia, en Paysandú y ayer en Salto, y en una de esas paradas, el ex ShowMatch aprovechó para compartir con sus seguidores una reflexión acerca de un momento crítico que le tocó vivir.

El productor decidió subir una postal del Teatro Florencio Sánchez de Paysandú, y junto a ella escribió sobre su difícil lucha contra el tabaquismo.

"Hace casi dos meses dejé de fumar y me siento muy contento y orgulloso por eso", contó. "Pero hoy fue un día difícil y a veces hay recaídas, no por fumar, pero sí (por) tener ganas. Así que necesito que me digan 'sos un genio'. 'Seguí así'. Y demases (sic). Así cuando tengo un día como el de hoy vengo y los leo. Así lo dice el libro que me hizo dejar de fumar (Es fácil dejar de fumar, si sabes cómo), que es importante el apoyo y los elogios".

"Ya soy un ex fumador, pero si alguna vez tengo alguna otra recaída, vendré a leer acá en vez del libro", siguió Alfonso. "Mientras tanto disfrutando de este hermoso teatro el Florencio Sánchez en Paysandú".

"Te felicito. Cada día ganado estás más lejos de esas ganas", "No lo hagas Pedro", "¡Vamos Pedro! SOS el mejor" o "Cualquier cosa va a ser mejor que un pucho" fueron algunos de los mensajes que le dejaron Benjamín Rojas, Matías Martin, Pablo Layus y Benjamín Amadeo.