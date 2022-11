El día a día de Mica Ríos en Qatar: "Vamos todas las noches a la Fan fest"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Micaela Ríos, comunicadora que tuvo un pasaje por la música, está disfrutando del Mundial de Qatar reportando su día a día desde las redes sociales Instagram y Tik - Tok. La hija de Julio Ríos se declaró enamorada por los atractivos del país árabe.

"Este país está superando mis expectativas. Hay de todo para hacer, para grandes, para chicos. Tenés noche. Nos estamos levantando a las dos de la tarde y nos acostamos a las 4 de la mañana por el cambio de horario", relató la comunicadora en diálogo con Las voces del fútbol (Radio Fénix).

Ríos acudió al partido inaugural y se quejó de la intensidad del aire acondicionado en el estadio. No saben el frío que tuve en ese partido. Nos tuvimos que volver antes". dijo.

Consultada por Alberto Pérez, Mica Ríos habló sobre la situación de la mujer y la diversidad de género. "Desde que estoy acá no he visto nada de lo que yo pensé que iba a ver. Ayer vi a dos personas del mismo sexo de la mano en calle y no pasó nada", contó.

Ríos también reveló que ha visto mujeres luciendo minifalda y otras prendas "prohibidas". "Yo me he puesto camiseta y short y nadie te mira raro. Las mujeres locales están completamente cubiertas pero como turista, podés vestirte como quieras que nadie te va a decir nada", añadió.

Más allá de los partidos, la comunicadora palpita con el entorno. "Fui todas las noches a la FAN Fest. Es el único lugar donde permiten el alcohol libremente", contó. "A mí no me quita el sueño. No soy de tomar pero la FAN Fest es el lugar de encuentro. Es increíble: ves gente de todos lados del mundo, con mucha pasión, pero no hay ni un problema. Nadie se pelea con nadie. Eso es lo que me encanta", agregó.