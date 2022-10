El detalle del nuevo video de Shakira que apunta directo a su ex Gerard Piqué

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

A menos de 48 horas de su estreno, la nueva canción de Shakira y su correspondiente videoclip arrasan en plataformas. "Monotonía", un tema de desamor que la colombiana canta con Ozuna, lidera listas de éxitos y tendencias y se impone como tema de conversación.

Es que la mayoría ha asociado la letra, que habla de una amarga ruptura amorosa, a la reciente separación de la cantante y Gerard Piqué. En los versos se culpa a la rutina por el desgaste de la relación, pero también se acusa de narcicista al ex interés amoroso, y se hace referencia al poco esfuerzo puesto en pos del amor.

Y aunque Shakira no ha dicho explícitamente que este tema hable de su ex, hay un detalle en el videoclip que dejaría en claro que el futbolista es el protagonista de esta historia. El ojo atento de los fans lo percibió.

Las pistas están, en verdad, en la canción "Me enamoré", que en su momento Shakira le dedicó a Piqué y en la que, de alguna manera, contó la historia de amor de ambos. En las letras parecía haber cierta relación: mientras que en "Me enamoré" la colombiana elogiaba con insistencia la boca de su entonces pareja, acá asegura que sus labios ya no saben igual y que ahora es "todo lo contrario".

Como para reforzar eso, el video incluye un guiño que apunta directo contra Piqué. Es que el hombre que porta el cañón que a comienzos del clip le dispara a Shak, y la deja con el corazón roto, luce un canguro blanco y un pantalón en tono marrón... Exactamente el mismo conjunto con el que el futbolista aparece en el video de "Me enamoré".



¿Mucho más que una casualidad?