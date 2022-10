"Me dejaste por tu narcisismo": la dura letra de la nueva canción de Shakira, ¿sobre Piqué?

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Más de 100.000 personas se reunieron en línea ayer para ver, en simultáneo y en el primer minuto, uno de los estrenos más esperados de la carrera de Shakira. Es que la colombiana estrenó "Monotonía", la primera canción desde que se separó de Gerard Piqué, y una intensa campaña de expectativa había dejado a sus fanáticos con la ansiedad a tope.

La cantante había revelado frases sugestivas ("No fue culpa tuya ni tampoco mía, fue culpa de la monotonía"), y hasta un fragmento del video en el que se veía a un corazón mientras era pisoteado en el suelo.

Finalmente, el estreno se concretó ayer. Su bachata en colaboración con Ozuna salió a la luz con un videoclip en el que Shakira está, literalmente, con un agujero en el pecho, a lo Goldie Hawn en la clásica comedia negra La muerte le sienta bien, ahora disponible en Netflix.

Aunque Shak nunca confirmó si este tema habla o no del futbolista que fue su pareja durante 12 años y del que se separó en junio, en medio de rumores de infidelidad, el público ha ligado el tema directamente a esta historia reciente. El diario El País de Madrid, de hecho, tituló su última nota así: "La venganza cantada de Shakira a Piqué".

Lo cierto es que la letra, con frases muy duras, habla de una separación en la que hubo un desgaste general, pero con una persona —la voz que canta— más afectada o dañada que la otra.

Los versos dicen cosas como "Me dejaste por tu narcisismo", "Tú no dabas ni la mitad, pero sí sé que di más que tú. Estaba corriendo por alguien que por mí ni estaba caminando" y, con elocuencia, "Que yo te quiero, pero es que yo me quiero más a mí".

Uno de los momentos en los que Shakira parece dejar en claro que habla de Piqué —no lo ha confirmado formalmente— es cuando canta "no me saben a nada tus labios, ahora es todo lo contrario". En su momento, la colombiana le dedicó el tema "Me enamoré", en la que justamente elogiaba: "Mira qué cosa bonita, qué boca tan redondita".

A continuación, la letra completa de "Monotonía":



No fue culpa tuya, ni tampoco mía

Fue culpa de la monotonía

Nunca dije nada, pero me dolía

Yo sabía que esto pasaría



Tú en lo tuyo, yo haciendo lo mismo

Siempre buscando protagonismo

Te olvidaste de lo que un día fuimos

Y lo peor es que



No fue culpa tuya, ni tampoco mía

Fue culpa de la monotonía

Nunca dije nada, pero me dolía

Yo sabía que esto pasaría

De repente ya no eras el mismo

Me dejaste por tu narcisismo

Te olvidaste de lo que un día fuimos

Ey



Tú distante con tu actitud

Y eso me llenaba de inquietud

Tú no daba' ni la mitad

Pero sí sé que di más que tú



Estaba corriendo por alguien

Que por mí ni estaba caminando

Este amor no ha muerto

Pero está delirando

Ya de lo que había ya no hay na'

Te lo digo con sinceridad

To' está frío como en Navidad



Es mejor que esto se acabe ya

No me repitas otra vez, que esa ya la vi

Que yo te quiero, pero es que yo me quiero más a mí



Es un adiós necesario

Lo que un día fue increíble se volvió rutinario

No me saben a nada tus labios

Ahora es todo lo contrario, y lo peor es que

No fue culpa tuya, ni tampoco mía

Fue culpa de la monotonía

Nunca dije nada, pero me dolía

Yo sabía que esto pasaría



Tú en lo tuyo, yo haciendo lo mismo

Siempre buscando protagonismo

Y te olvidaste de lo que un día fuimos

Ey

en las redes El mensaje de Shakira a sus fans

Tras el lanzamiento de "Monotonía", Shakira se volcó a sus redes para agradecerle a los fanáticos por el apoyo, reflejado en el éxito que tuvo su estreno: la canción llegó al primer puesto en el ranking de iTunes de varios países, la región incluida.

"Gracias a toda mi gente", escribió en su Twitter la artista. "Cada vez que tuve un agujero en el pecho, fueron ustedes quienes con su cariño y comprensión me ayudaron a repararlo".

Gracias a toda mi gente! ❤️

Cada vez que tuve un agujero en el pecho, fueron ustedes quienes con su cariño y comprensión me ayudaron a repararlo. pic.twitter.com/aPeN8DQBxJ — Shakira (@shakira) October 20, 2022

Shakira lleva desde ayer como tema tendencia en Twitter, y en sus primeras 12 horas acumuló casi 10 millones de reproducciones en YouTube.