El desesperado pedido de María Valenzuela: "Peso 35 kilos, no me puedo morir ahora"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Este martes, la actriz argentina María Valenzuela decidió responderle a quienes demuestran preocupación por su notoria delgadez. A través de su cuenta de Instagram, publicó un video en el que señaló a un odontólogo —al que identificó como Manuel— como el responsable de haberle hecho un tratamiento que le impide comer debidamente a causa del dolor. Además arrobó a una abogada especialista en casos de mala praxis médica.



“Hace tres años inicié un tratamiento con un odontólogo para colocarme implantes. Con el tiempo, me surgió un dolor tan grande que no me permite comer. El odontólogo se llama Manuel. Por razones legales no puedo decir su apellido. Manuel no está en Argentina. La doctora (Vanesa) De Cataldo dice que no puedo hacer nada porque no puedo notificarlo”, explicó.



Luego, ya dirigiéndose al profesional, dijo: “Manuel, estoy pesando 35 kilos y en estos tres años ya me internaron varias veces. Manuel, te suplico que des el nombre de tu aseguradora y este infierno se termina. Manuel, yo no me puedo morir ahora porque todavía me quedan cosas por hacer en este planeta. Manuel, te suplico que tengas piedad de mí”.



Tras la viralización de las imágenes, muchos de sus seguidores se mostraron conmovidos por el mensaje de la actriz e incluso ofrecieron sus servicios para ayudarla. Valenzuela, por su parte, les agradeció y contó que un odontólogo amigo, en Mar del Plata, donde la actriz está presentando la obra Eva y Victoria, comenzó a hacerle nuevamente el tratamiento, y aseguró que luego viajará a Ushuaia para que otro odontólogo amigo en el que confía lo finalice.



No es la primera vez que la actriz tiene problemas de salud que repercuten en su imagen y generan la preocupación de quienes siguen de cerca su carrera. En 2016, Valenzuela pasó por un periodo de depresión tras la muerte de su amigo Gaspar Mulet.



Esto la llevó a internarse en una clínica psiquiátrica y, según trascendió, entonces llegó a pesar 39 kilos tras pasar 10 días sin comer.



En esos momentos, Malena, su hija, dio entrevistas a varios medios y contó que, si bien el fallecimiento de Mulet fue decisivo en su cuadro, la actriz ya había pasado por diferentes episodios traumáticos y tristes. Uno de ellos fue cuando la propia Malena, en 2003, con solo 19 años, estuvo en coma farmacológico durante 15 días tras sufrir un accidente cerebrovascular.