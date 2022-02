Un descubrimiento en las redes sociales de Tini Stoessel reaviva rumores de romance

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Desde que se separó de Sebastián Yatra, con quien configuró una de las parejas más mediáticas y queridas de la música latina, todos quieren saber qué pasa con la vida amorosa de Tini Stoessel.

Mucho se ha especulado con una reconciliación de Tini y Yatra que, entre otros eventos, recientemente compartieron el casamiento de Ricky Montaner y Stefi Roitman. Sin embargo, nadie ha podido confirmar que se hayan dado una nueva oportunidad.

Y en las últimas semanas, como para opacar esa versión, otro rumor de romance cobró fuerza. Es el que involucra a la ex Violetta con un futbolista de la Selección Argentina, Rodrigo De Paul.

De Paul tiene dos hijos con Camila Homs, con quien estaría en una crisis. Según la periodista Estefi Berardi, eso es porque el jugador de Atlético de Madrid y la cantante de "Bar" se habrían encontrado en Madrid y antes en Buenos Aires. No hay confirmaciones al respecto.

Pero en las últimas horas, la propia Berardi descubrió un gesto virtual en redes sociales que podría reafirmar esta versión de un affaire.

"Circuló una foto de Tini Stoessel que subió antes de ayer, donde a Rodri se le escapó un like. ¿Por qué digo que se le escapó? Ellos se siguen en las redes porque dicen que son amigos, y tal vez a él le apareció el posteo y se le escapó el like. Le dio like y después lo borró para no ser noticia. Fue tarde porque yo lo vi, pero ahora no está más", explicó la panelista de Mañanísima, del canal Ciudad Magazine de la vecina orilla.

Ajena a los rumores, Tini se mantiene activa en sus redes, y en Instagram compartió fotos al sol, tomando café y muy risueña en Madrid. De Paul, en tanto, mantiene un perfil bajo.