Darthés contrató al abogado más caro de Brasil y Thelma Fardin hizo fuerte descargo

La actriz Thelma Fardin compartió en su cuenta de Instagram un clip contando las últimas noticias del juicio que lleva adelante en la justicia brasileña contra Juan Darthés, acusado de haberla violado en una gira de Patito Feo por Nicaragua en 2009, cuando él tenía 45 años y ella 16.

"Nos enteramos de que, otra vez, Darthés y su defensa hicieron una presentación para intentar suspender las audiencias que se reanudarían este jueves. Voy a intentar hablar sin enojarme, cosa que es bastante difícil porque estoy muy cansada... Porque juegan a eso: a cansarte", comenzó su discurso la actriz, frente a cámara y con lágrimas en los ojos.

El juicio contra Darthés se inició en noviembre de 2021 con tres países como partícipes (Argentina, Brasil y Nicaragua), y tuvo 11 testigos que declararon remotamente ante el juez Ali Mazloum. Entre ellos, las actrices Calu Rivero y Anita Co, quienes lo acusaron de acoso y abuso respectivamente.

Thelma Fardin acompañada de Actrices Argentinas. Foto: AFP

En febrero de 2022, el juicio fue suspendido debido a que la misma Cámara de Apelaciones hizo lugar a una excepción de incompetencia opuesta por la defensa del actor, que sostuvo que los tribunales federales no son competentes para intervenir en delitos de violación.

Durante ese mismo mes, Carla Amaral de Andrade Junqueira, especialista en Derecho Internacional y cuestiones de género, ayudó a Fardin a reanudar la instancia legal, meta que pudo conseguir recién en marzo.

Una vez reactivado el caso, la Justicia brasileña resolvió que el juicio oral continúe en tribunales federales. La tan esperada declaración de Darthés tendría lugar, entonces, en estos días en la ciudad de San Pablo.



Sin embargo, a través de una nueva presentación, el actor —que decidió instalarse en Brasil, su país natal, una vez que se hizo pública la denuncia de Fardin— vuelve a cuestionar la competencia del tribunal que lleva adelante el juicio.

"Para esto contrató al abogado más caro de Brasil. No es una manera de decir; al más caro. Ya la sensación de estar enfrentando al poder es muy fuerte. ¿De dónde salen los recursos? Es un tipo que es conocido por ser quien defiende a los poderosos de Brasil, políticos, gente que busca impunidad, como está buscando Darthés", afirmó Fardin en el video.

"Porque, no quiere presentarse a la justicia. Es muy contradictorio, porque él dijo que quería presentarse. Tiene todas las garantías dadas. De hecho, estas audiencias son para que se defienda; para que declaren sus testigos y para que declare él, para poder defenderse. Por supuesto que no lo quiere hacer, porque se sabe culpable. Porque sabe que toda la prueba presentada y recibida por el juez es muy contundente", afirmó la actriz.

También informó: "En el escrito que presenta dice que hasta que no se resuelva la cuestión de la jurisdicción... La jurisdicción ya está resuelta, porque fue discutida y se estableció que debe darse en el fuero federal, que es donde se está dando. El juicio ya avanzó muchísimo; declaré yo cinco horas y también muchísimos otros testigos”.

"Por supuesto que lo que está buscando es que todo el proceso que ya se llevó a cabo no sirva; porque si hay que cambiar de jurisdicción, estaría prescripto el delito. Está buscando eso porque no quiere que la justicia se pronuncie”, analizó. Y se preguntó: “En el escrito que presenta dice que no sería sano para él declarar y que es importante preservar su integridad psíquica. ¿Y la mía? ¿Y la de todas las víctimas?".

"Yo ya declaré, cinco horas, y fue una situación prácticamente tortuosa. Eso no vale. A mí me hicieron sinfín de pericias, en Nicaragua, en Argentina, ahora en Brasil... A él, ni una. Pero la integridad que hay que preservar es la suya. Es muy violento. Quería dejar esto dicho, porque si se suspenden las audiencias, de verdad, debería ser un escándalo. No puede ser que esto no termine más. ¿Quién aguanta? ¿Quién puede aguantar? Si ya no aguanto yo, que tengo abogados que trabajan ad honorem, Amnistía Internacional... ¿Quién aguanta? ¿Qué es lo que le está diciendo al sistema a las víctimas de abuso sexual?", finalizó.

En pocas horas, el posteo de Fardin se llenó de likes y mensajes. Entre las personalidades que decidieron plasmar su apoyo a la actriz en su posteo se encuentran sus compañeras de Patito Feo, Sol y Belén Berecoechea, las actrices Natalia Oreiro, Laura Azcurra, Lorena Meritano, Calu Rivero y su madre Rita del Valle, Inés Estévez, Ana Garibaldi, Anabel Cherubito, Verónica Pelacchini, Josefina Scaglione, Romina Gaetani, Florencia Otero y la periodista Mikki Lusardi.