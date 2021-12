Críticas por la presencia de Natalia Oreiro en entre los personajes del año en Argentina

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Días atrás se dio a conocer la tradicional portada de la revista argentina Gente, en la que se reúne a los personajes del año. Para cerrar 2021 en tapa aparecieron Mirtha Legrand y Susana Giménez, Juana Viale, Jey Mammon, Darío Barassi, L-Gante y la lista sigue.

Y entre las figuras elegidas estuvo Natalia Oreiro. A pesar de que, como en 2020, el trabajo fuerte de la uruguaya estuvo en Montevideo por la conducción del programa Got Talent Uruguay, desde la revista entendieron que tenía méritos suficientes para ser una de las famosas consideradas.

La decisión no estuvo exenta de polémicas y críticas, en distintos frentes.



El viernes, en el programa Mañanísima que conduce Carmen Barbieri en el canal Magazine, se opinó que el look elegido por la actriz y cantante no era el más adecuado para la ocasión.



Al menos eso opinó Barbieri, que sobre el traje rojo de Oreiro, con transparencias que dejaba ver una ropa interior a tono, comentó: "Tendría que haber estado distinta... Es tan linda esta mujer, tan buen cuerpo... Podría haber estado como está Juanita, ¡mirá la transparencia de Juanita!".

Pero esa no fue la única crítica, ya que el periodista de chimentos Pampito, que también integra el equipo del programa, resaltó que Oreiro no debería haber sido uno de los personajes del año para Gente Argentina.



"Es una recontra estrella, amorosa, simpática, de la que más buena energía tiene. Pero tendría que haber sido tapa de los personajes del año en Uruguay, porque ella se fue a conducir a Uruguay. O de Rusia. Porque acá no hizo mucho", fue lo que dijo Pampito.

Para la gala de Los Personajes del Año, que se realizó el 9 de diciembre en Buenos Aires y fue la 55° edición, Oreiro eligió un diseño del uruguayo Tavo García, quien la ha vestido en reiteradas oportunidades.



Para la revista, el tradicional evento es "el gran encuentro argentino que brilla al final de cada temporada".