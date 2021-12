Natalia Oreiro reveló la absurda razón por la que la rechazaron en ballet cuando era chica

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Con un video publicado en su cuenta de Instagram, Natalia Oreiro reveló una absurda situación que tuvo que enfrentar cuando era niña: la rechazaron de una clase de ballet por su aspecto físico.



En su último posteo, a la conductora de Got Talent Uruguay se la ve dar varias vueltas con un look que combina una camisa roja, boina negra y pantalones holgados de jean. Fiel a su estilo alegre y positivo, posó sonriente para la cámara y en el epígrafe de la publicación recordó una anécdota sobre su pasión por el baile: “Cuando era chica quise estudiar ballet y la profesora me bochó por culona...”. Y agregó junto a un emoji de risa: “No entendió nada”.



Al igual que en cada uno de sus mensajes en la red social, también publicó su mensaje en ruso para que lo comprendiera su comunidad de fanáticos en el país.



Rápidamente la publicación se llenó de "me gusta" y de comentarios. Muchos de sus seguidores le demostraron su apoyo y cuestionaron a la docente. Una de ellas fue la periodista argentina Connie Ansaldi, quien escribió: “La profesora sigue sentada sobre un escarbadientes y vos sobre un trono”. Por su parte, Celeste Cid bromeó con el siguiente mensaje: “Que cierre el estudio”.